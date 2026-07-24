Въздушна тревога в Бахрейн след нови американски удари срещу Иран

В Бахрейн тази сутрин бяха задействани сирените за въздушна тревога, предаде Асошиейтед прес. Гражданите бяха призовани да се укрият часове след като американските въоръжени сили обявиха, че са приключили 13-ата поредна нощ на удари срещу Иран, отбеляза агенцията.

Страните от Персийския залив многократно бяха подложени на атаки през седмицата на фона на екслацията на конфликта между САЩ и Иран относно контрола над стратегическия Ормузки проток.

Вчера подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера в Червено море, което може да разшири обхвата на конфликта. Цената на петрола на международните пазари надхвърли 100 долара за барел.

Междувременно бе съобщено за експлозии и на иранския остров Кешм. Там се намират складове с оборудване, включително морски дронове, които Иран би могъл да използва за атаки срещу кораби в Ормузкия проток. Експлозии бяха регистрирани и в северозападната част на страната. Според ирански медии четирима души са загинали, а петима са били ранени при американски ракетен удар в покрайнините на град Ахваз.

Централното командване на САЩ заяви, че последната серия удари е имала за цел да намали още повече способността на Иран да заплашва моряци и търговски кораби, като част от усилията на Вашингтон да въобнови свободното корабоплаване през Ормузкия проток.