Свят

Въздушна тревога в Бахрейн след нови американски удари срещу Иран

Сирените за въздушна тревога отекнаха в Бахрейн след 13-ата поредна нощ на американски удари срещу Иран. Напрежението около Ормузкия проток ескалира, а цената на петрола на международните пазари надхвърли 100 долара за барел

24 юли 2026, 09:42
Въздушна тревога в Бахрейн след нови американски удари срещу Иран
Източник: БТА/АР

В Бахрейн тази сутрин бяха задействани сирените за въздушна тревога, предаде Асошиейтед прес. Гражданите бяха призовани да се укрият часове след като американските въоръжени сили обявиха, че са приключили 13-ата поредна нощ на удари срещу Иран, отбеляза агенцията.

Страните от Персийския залив многократно бяха подложени на атаки през седмицата на фона на екслацията на конфликта между САЩ и Иран относно контрола над стратегическия Ормузки проток.

Вчера подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера в Червено море, което може да разшири обхвата на конфликта. Цената на петрола на международните пазари надхвърли 100 долара за барел.

Междувременно бе съобщено за експлозии и на иранския остров Кешм. Там се намират складове с оборудване, включително морски дронове, които Иран би могъл да използва за атаки срещу кораби в Ормузкия проток. Експлозии бяха регистрирани и в северозападната част на страната. Според ирански медии четирима души са загинали, а петима са били ранени при американски ракетен удар в покрайнините на град Ахваз.

Централното командване на САЩ заяви, че последната серия удари е имала за цел да намали още повече способността на Иран да заплашва моряци и търговски кораби, като част от усилията на Вашингтон да въобнови свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

Източник: БТА/Атанаси Петров    
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