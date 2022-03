Русия се опитва да спре западните компании да бягат от страната

М инистър-председателят на Русия Михаил Мишустин обяви капиталов контрол, предназначен да спре изтеглянето на западни компании от страната, предават от CNN, позовавайки се на информационните агенции ТАСС и РИА.

„За да се даде възможност на бизнеса да взема информирани решения, беше подготвен проект на президентски указ за въвеждане на временни ограничения за излизане от руски активи“, каза Мишустин.

„Очакваме, че тези, които са инвестирали в страната ни, ще могат да продължат да работят тук".

Западните компании взимат решения поради „политически натиск“, каза той, и те ще бъдат възпрепятствани да продават руски активи, докато този натиск не отшуми.

Петролният гигант Би Пи (BP, British Petroleum) е една от най-известните компании, изоставили Русия, след като нейните войски нахлуха в Украйна миналата седмица. Би Пи заяви в неделя, че планира да напусне своя дял от 19,75% в най-голямата руска петролна компания "Роснефт" и техните съвместни предприятия - което представлява една от най-големите чуждестранни инвестиции в Русия.

Оттогава други последваха примера, включително Shell (RDSA) и норвежкият Equinor.

Във вторник Exxon Mobil (XOM) обеща да напусне последния си оставащ газов и петролов проект в Русия и да не инвестира в нови разработки.

Предприятието „Сахалин-1“ е „една от най-големите отделни международни преки инвестиции в Русия“, според уебсайта на проекта.

Това се случи скоро след като френската Total Energies заяви, че няма да осигури нов капитал за руски проекти и оценява въздействието на промените на западните санкции върху съществуващите си инвестиции в страната.

