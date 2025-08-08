Свят

Това ли е краят на войната в Украйна?

Туск: Президентът Зеленски е много предпазлив, но все още е оптимистичен

8 август 2025, 19:54
Източник: БТА

П ремиерът на Полша Доналд Туск заяви, че войната в Украйна може скоро да бъде "замразена". Той говори пред журналисти след телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски, съобщава "Фокус".

"Има определени сигнали, а и ние имаме интуиция, че може би замразяването на конфликта - не искам да кажа края, но замразяването на конфликта - е по-близо, отколкото далеч... Надежда за това има. Днес е крайният срок на ултиматума (на Тръмп към Русия - бел. ред.). Президентът Зеленски е много предпазлив, но все още е оптимистичен“, отбеляза Туск.

Fox News: Срещата между Путин и Тръмп може да се състои още в понеделник в Рим

По думите му, украинската страна "много иска" Европа, и по-специално Полша, да участва в обсъждането на бъдещото прекратяване на огъня, а впоследствие и на мира.

"Ние също сме много заинтересовани от това, за да настъпи мир в нашия регион, защото това също би имало много положително влияние върху нашата сигурност", посочи Туск.

Днес британският "Телеграф" обяви, че Украйна би приветствала прекратяване на огъня, което спира войната на настоящата фронтова линия, но не позволява международно признаване на контрола на Русия върху окупираните територии.

Срещата Тръмп-Путин: Какво означава отсъствието на Украйна?

Това е така, защото конституцията на страната не позволява на президента или парламента едностранно да променят или да приемат нарушаване на територията ѝ.

Самият Зеленски обаче е признал, че освобождаването на окупираните от Русия украински територии с въоръжена сила вече не е възможно и ще трябва да се търсят дипломатически решения.

Нещо повече, само една четвърт от украинците искат да се бият с Русия докрай, според проучване на "Галъп", публикувано в четвъртък, което разкрива рязко намаляващата вяра на обществеността в Украйна в постигането на победа.

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Вчера полският портал Onet общи, че Стив Уиткоф, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, по време на посещението си в Москва на 6 август е предал на руския държавен глава Владимир Путин "много изгодно предложение", включващо: прекратяване на огъня в Украйна, но не и мир; фактическо но не и юридическо признаване на завзетите от Русия територии чрез отлагане на обсъждането на този въпрос за 49 или 99 години; отмяна на повечето санкции, наложени на Русия, и в дългосрочен план връщане към енергийно сътрудничество, т.е. внос на руски газ и нефт.

Предложението не е включвало никакви гаранции, че Украйна няма да влезе в НАТО и за спиране на военната помощ от Запада, каквито Русия изисква.

Съветник на украинския президент Володимир Зеленски изрази съмнения в тази информация.

"Съмнително е, че Уитков или Ушаков са имали време да разговарят с този портал. Нищо подобно не беше казано по време на разговора на лидерите вчера, а и Уитков не е казвал нищо подобно, той е казвал други неща", коментира Дмитрий Литвин.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна
