Членове на опозицията в Беларус са в неизвестност

Н еизвестни хора тази сутрин са отвлекли член на Координационния съвет на опозицията в Беларус - Мария Колесникова - пред Националния художествен музей в Минск и са я отвели в микробус, съобщи беларуската телевизия, цитирана от ТАСС и Ройтерс.

Полицията в Минск съобщи, че проверява сигналите за отвличане на Колесникова. Друг член на ръководството на опозицията, Максим Знак, заяви, че не може да се свърже с Колесникова по телефона.

В неизвестност са и други двама души от Координационния съвет на опозицията - Иван Кравцов и Антон Родненков.

Адвокати са започнали процедура по издирването на тримата и в най-скоро време ще се свържат с беларуските служби за сигурност и с полицията.

Събитията в Беларус по време на президентските избори на 9 август и след тях разкриха недостатъци в системите за управление на страната и в работата на някои органи на властта, заяви беларуският президент Александър Лукашенко а среща с председателя на Следствения комитет Иван Носкевич.

Беларуската полиция съобщи, че е арестувала 633 души на вчерашните протести срещу преизбирането на Лукашенко, предаде Франс прес.

Хората са задържани за нарушаване на закона за масовите събирания. 363 от тях остават в ареста докато съдът разгледа нарушенията им.

Според полицията вчера са се състояли 42 протеста в различни райони на Беларус с общ брой участници 31 000 души.

Според опозицията само в Минск са протестирали над 100 000 души.

