Русия отказа на Украйна примирие за избори

М инистърът на външните работи на Руската федерация Сергей Лавров заяви, че Русия "няма да даде на Украйна почивка на бойното поле", предава ТАСС.

"Не мисля, че той (президентът на Украйна Володимир Зеленски - бел ред. ) заслужава почивка. Не мисля, че отново ще се поддадем на уверенията и обещанията“, коментира руският външен министър.

Москва няма да прави „пауза“ във войната с Украйна

Той подчерта, че Зеленски, "въоръжен с европейско оръжие, води терористична война срещу руския народ".

Руският президент Владимир Путин би бил готов да нареди на въоръжените сили да не нанасят удари по Украйна само в деня на евентуални президентски избори в страната, съобщи говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

Така Кремъл отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за 60-дневно прекратяване на огъня, което да позволи на страната му да произведе избори.

"Моля, кажете на Путин: дайте ни два месеца – 60 дни пълно прекратяване на огъня, 60 дни и ние ще организираме избори", заяви Зеленски вчера пред Ей Би Си.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи днес, че Русия иска дългосрочно мирно споразумение, а не временно прекратяване на огъня:

„В Кремъл както президентът Путин, така и представители на властите на различни равнища неведнъж са заявявали, че не искаме прекратяване на огъня. Искаме траен мир и сме готови да направим всичко възможно, за да го постигнем“.

Зеленски: Русия не показва интерес към прекратяване на войната

Русия отдавна настоява Украйна да произведе избори и твърди, че отказът ѝ да го направи лишава Зеленски от легитимност като държавен глава.

Украинското законодателство обаче забранява произвеждането на избори по време на военно положение.