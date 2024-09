Р уският посланик във Вашингтон обвини за смъртта на украински пилот на F-16 неадекватното обучение, предоставено от Съединените щати.

Коментарите на Анатолий Антонов идват в момент, когато остават въпросителни около катастрофата на 26 август на един от американските самолети от четвърто поколение, доставени на Украйна, при която загина подполковник Олексий Мес, известен още с повиквателния си знак „Лунна риба“.

Мес имаше висока обществена популярност, след като често се появяваше в медиите и посещаваше Вашингтон, за да лобира пред САЩ за изпращането на самолетите, които Украйна се надяваше да променят баланса на бойното поле.

В канала на руското посолство в Телеграм Антонов заяви: „Американските инструктори не успяха да обучат украинските пилоти на изтребители F-16“, цитиран в репортаж на ТАСС, държавната руска информационна агенция.

🇺🇦🇷🇺🇺🇸 BREAKING: US military says likely Russia destroyed the F16!



That is in line with Russian claims, saying they hit the F16 during refueling on the ground.



Likely much ground crew was killed as well. pic.twitter.com/bt74GamHDM