Русия обяви, че е превзела още едно населено място в Източна Украйна

Р усия каза днес, че въоръжените ѝ сили са установили пълен контрол върху град в Източна Украйна при настъплението си към стратегически важния град Покровск, предаде Ройтерс.

Руските сили, които контролират около една пета от територията на Украйна, откакто нахлуха в страната през февруари 2022 г., опитват да превземат целия регион Донбас.

Германският канцлер Олаф Шолц отново призова за мир в Украйна

Министерството на отбраната на Русия каза, че е "освободен населеният пункт Новогродовка", предаде ТАСС.

Russia claims new gains in east Ukraine push, launches deadly strikes: Russia claimed on Sunday that its forces had taken full control of a town in eastern Ukraine as they advance on the strategically important city of Pokrovsk. Ukrainian… https://t.co/FA3Vcor1O9 #BreakingNews pic.twitter.com/i6LhsVLfqd