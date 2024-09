Лойд Остин: Използването на американски оръжия в Русия няма да промени ситуацията в Украйна

И зползването на предоставени на Киев американски оръжия за нанасяне на удари на далечни разстояния в Русия няма да промени значително ситуацията в Украйна, заяви министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин, предаде Ройтерс. По този начин той деликатно се противопостави на желанието на Киев за премахване на ограниченията върху употребата на тези оръжия, отбелязва агенцията.

⚡️⚡️⚡️ Important : Ukraine has its own weapons for long-range attacks against the Russian Federation, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin said in a briefing after the Ramstein meeting, explaining why Kiev was not granted permission to carry out such attacks with Western… pic.twitter.com/ReVNgPPlpO