Русия: Няма да бъдем първите, които ще тестват ядрено оръжие

Р уският заместник-външен министър Сергей Рябков каза днес, че Русия няма да бъде първата, която ще тества ядрено оръжие след прекратяването на споразумението "Нов Старт" със САЩ за ограничаване на ядреното оръжие.

Обръщайки се към журналистите в руската дипломатическа мисия в Женева след конференция по разоръжаване, Рябков каза, че Москва няма да провежда тестове, в случай че Вашингтон също се въздържа, но и, че Русия трябва да се подготви за най-лошото.

