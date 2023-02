ЦРУ: Съюзът между Русия и Иран отива в "опасна посока"

Д иректорът на ЦРУ Уилям Бърнс заяви пред "Face the Nation" на CBS, че съюзът между Русия и Иран се развива бързо, което той определя като "смущаващо".

"В момента се движи с доста бърза скорост в много опасна посока, в смисъл че знаем, че иранците вече са предоставили стотици ударни дронове на руснаците, които те използват, за да причинят болка на украински цивилни и украинска цивилна инфраструктура. Знаем, че те са предоставили, както знаете, боеприпаси за артилерия и за танкове“, заяви Бърнс.

По думите му, ЦРУ също вижда признаци, че Русия предлага да помогне на иранците в тяхната ракетна програма и най-малкото обмисля възможността да предостави изтребители на Иран в замяна на военна помощ в текущите военни действия.



Бърнс също описа разговора си с директора на руското външно разузнаване и отбеляза, че руският президент Владимир Путин е "твърде уверен“ в способността си да победи Украйна.

Той определи дискусията с Наришкин като "доста обезсърчаваща“, но отбеляза, че е разбрал някои ключови точки.



"Моята цел не беше да говоря за преговори. Това е нещо, което украинците ще трябва да обсъдят с руснаците, когато сметнат за добре. Идеята беше да изясня на Наришкин – и чрез него, на президента Путин – сериозните последици, ако Русия някога избере да използва и ядрено оръжие от какъвто и да е вид. И мисля, че Наришкин разбра сериозността на този въпрос и мисля, че президентът Путин също го разбра", отбеляза Бърнс.



Запитан защо разговорът е бил обезсърчаващ, Бърнс добави: "Имаше много предизвикателно отношение и от страна на г-н Наришкин, чувство за самонадеяност и високомерие, отразяващо собствената гледна точка на Путин – неговото собствено убеждение днес, че може да накара времето да работи за него, че той вярва, че може да унищожи украинците, че може да измори нашите европейски съюзници, че политическата умора в крайна сметка ще настъпи“.