CNN: На лов за откраднатите артефакти на Украйна

З а украинците, повече от три години след пълномащабното нахлуване на Русия, войната се води не само в окопите. Тя е в музеите и в културното наследство, което те се стремят да запазят.

На фона на продължаващата атака историческите центрове на страната – които, може да се твърди, държат културната идентичност на Украйна – изпитват затруднения. Историческите обекти са повредени; музеите са ограбени; артефакти са откраднати. И тези катастрофи не са случайни – правни експерти и историци твърдят, че

Русия умишлено се насочва към художествени и културни обекти като начин да изкорени украинската идентичност,

пише Си Ен Ен (CNN).

„Дори ако имаме предимство на бойното поле, но те унищожат всичките ни музеи, изгорят всичките ни книги, ще можем ли да останем украинци? Какво ще ни остане?“ попита Халина Чижик, правен експерт, който работи за защита на останалите културни обекти в Украйна.

Политически, Украйна също видя най-големия си съюзник, САЩ, да се люлее от подкрепа на каузата ѝ към дипломатическо привеждане в съответствие с Русия, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да бърза с мирно споразумение. Междувременно Русия продължи офанзивата си, предприемайки най-голямата си атака с дронове за последните три години в навечерието на годишнината от войната.

Все пак украинските експерти по история на изкуството и директорите на музеи правят всичко възможно, за да върнат откраднатите произведения и да защитят онова, което е останало.

Към януари ЮНЕСКО потвърди щетите на 476 културни ценности

– от катедрали до музеи, паметници и библиотеки. Украинската лаборатория за мониторинг на наследството вдига летвата, като казва пред CNN, че в своите 128 експедиции е „надлежно документирала повече от 1200 повредени обекта на културно наследство и културна инфраструктура“ в цялата страна. Както Чижик и безброй експерти от културната индустрия казаха, много обекти са били пряко насочени и унищожени от руските сили, а не само странични щети.

Смъртоносни евакуации

Докато войната продължава, историци и музейни работници са започнали да вземат мерките за евакуация в свои ръце. Историкът Леонид Марущак, съосновател на неправителствената организация Museum Open for Renovation, евакуира почти 2 милиона артефакта – картини, скулптури и т.н. – докато руските сили продължават да атакуват и опустошават музеи в цялата страна.

Сред евакуираните експонати беше каменна скулптура на лъв, която може да е на възраст до 1000 години. Съхранява се в музей в Бахмут, град, превзет от руснаците след тежки боеве, продължили повече от шест месеца. „Не можах да спя заради този лъв“, каза Марущак. „Когато градът беше почти разрушен и дори стените на музеите падаха, отидохме там, за да извадим този лъв“, разказва той.

За много историци и музеи документирането на разрушаването е важна част от реставрационния процес.

Престъпленията трябва да се записват, докато все още има следи от тях, каза Васил Рожко, основател на Украинската лаборатория за мониторинг на наследството.

Като пример той използва църква, построена през 1860-те години в северното село Вязивка, която претърпя известни щети при атаките през 2022 г. и се срути по-малко от година по-късно. Екипът направи 3D модел на църквата, а по-късно и лазерно сканиране. Но докато се решава как точно да се спаси сградата, църквата се срутва. Единственото, което остана, беше този 3D модел, каза Рожко. „Някои обекти могат да стоят (след повреда), но някои не могат“, добави той. „И ако не ги документираме и запишем, дори няма да знаем какво да спасим“.

За други опазването изглежда малко по-различно. В Музея Ханенко в Киев, един от най-големите музеи на изкуството в страната, директорът Юлия Ваганова и нейният екип са решили, че единственият начин да спасят колекцията – съставена предимно от изкуство от други западноевропейски страни, а не от Украйна – е да я покажат.

The Bohdan & Varvara Khanenko Museum holds Ukraine’s key national collection of world art, spanning from antiquity to the 19th century.



Though its artefacts are currently not on display, MWNF offers a chance to explore this rich collection online! https://t.co/qVEGPMfRmp pic.twitter.com/G5mie0xs7x