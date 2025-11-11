Русия и Украйна си размениха мощни удари

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико

Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток

Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?

Р усия и Украйна си размениха масирани въздушни удари през изминалото денонощие, съобщават официални източници от двете страни. Атаките са засегнали няколко региона, като не се съобщава за жертви.

Ukraine Hit The Russian Saratove Oil Refinery Last Night pic.twitter.com/C7oVmrN3pG — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) November 11, 2025

Украинска среднощна атака с дронове повреди цивилна инфраструктура в руската Саратовска област, съобщи днес областният губернатор Роман Басургин в канала си в "Телеграм", цитиран от Ройтерс.

"Всички аварийно-спасителни служби са разположени и работят на терен", добави Басургин.

Russian terrorists struck Odessa region with drones: energy infrastructure facilities, depots, and administrative buildings of Ukrzaliznytsia were damaged.



At least one person was injured, suffering shrapnel wounds.



Critical infrastructure in the region is currently operating… pic.twitter.com/CZJTaybUgn — kolibri.93 (@viktorikolibri) November 11, 2025

Един човек е ранен в резултат на нощната масирана атака с дронове в Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Одег Кипер в приложението Телеграм.

„Въпреки активната работа на силите за противовъздушна отбрана, има щети по гражданската енергийна и транспортна инфраструктура. В резултат на ударите избухнаха пожари на няколко енергийни обекта, които бяха своевременно потушени от спасителите. Повредени са и депото и административните сгради на украинските железници „Укрзализница“, информира Олег Кипер.

По негова информация критичната инфраструктура в региона работи на генератори.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.