Свят

Русия и Украйна си размениха мощни удари

Атаките са засегнали няколко региона, като не се съобщава за жертви

11 ноември 2025, 09:23
Край на бюджетната парализа в САЩ

Край на бюджетната парализа в САЩ
Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?

Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?
Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток

Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток
Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа

Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа
Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете
Нов супертайфун приближава Филипините, евакуираха близо 1 млн. души

Нов супертайфун приближава Филипините, евакуираха близо 1 млн. души
Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани

Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани
Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико

Р усия и Украйна си размениха масирани въздушни удари през изминалото денонощие, съобщават официални източници от двете страни. Атаките са засегнали няколко региона, като не се съобщава за жертви.

 

 Украинска среднощна атака с дронове повреди цивилна инфраструктура в руската Саратовска област, съобщи днес областният губернатор Роман Басургин в канала си в "Телеграм", цитиран от Ройтерс.

"Всички аварийно-спасителни служби са разположени и работят на терен", добави Басургин.

 

 

Един човек е ранен в резултат на нощната масирана атака с дронове в Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Одег Кипер в приложението Телеграм.

„Въпреки активната работа на силите за противовъздушна отбрана, има щети по гражданската енергийна и транспортна инфраструктура. В резултат на ударите избухнаха пожари на няколко енергийни обекта, които бяха своевременно потушени от спасителите. Повредени са и депото и административните сгради на украинските железници „Укрзализница“, информира Олег Кипер.

По негова информация критичната инфраструктура в региона работи на генератори.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Русия и Украйна Въздушни удари Дронове Одеска област Рени Измаил Българи в Украйна Енергийни обекти Гражданска инфраструктура Бомбоубежища
Последвайте ни

По темата

Кортеж на НСО засякъл трамвай в центъра на София, някои от пътниците дори паднали

Кортеж на НСО засякъл трамвай в центъра на София, някои от пътниците дори паднали

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Еврото идва – какво да правим с монетите в касичката

Еврото идва – какво да правим с монетите в касичката

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Могат ли кучетата да ядат мандарини?

Могат ли кучетата да ядат мандарини?

dogsandcats.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 3 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 2 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 3 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 2 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Отпускът на Благомир Коцев изтече докато е в ареста

Отпускът на Благомир Коцев изтече докато е в ареста

България Преди 29 минути

Ще бъдат ли предсрочно прекратени неговите правомощия

Парламентът на Израел

Израел прие спорни закони за смъртното наказание и медиите на първо четене

Свят Преди 30 минути

Проектът също така изменя закона за военните съдилища, които имат юрисдикция над окупирания Западен бряг, като позволява тамошните съдилища да налагат смъртно наказание с обикновено мнозинство от съдебната колегия, а не с единодушно решение

14 браншови организации скочиха срещу новите изисквания за превоз на храни

14 браншови организации скочиха срещу новите изисквания за превоз на храни

България Преди 49 минути

Какво устройство за проследяване на стоките трябва да въведат фирмите и ще затрудни ли това работата им

САС: Делото на Кьовеши за 6 млн. евро измама с фондове ще се гледа в съда

САС: Делото на Кьовеши за 6 млн. евро измама с фондове ще се гледа в съда

България Преди 56 минути

Разследването на ръководената от Лаура Кьовеши институция е срещу петима души, обвинени в участие в организирана престъпна група

Радев: Бизнесът успява, когато публичният ресурс не се използва за бетониране на властта

Радев: Бизнесът успява, когато публичният ресурс не се използва за бетониране на властта

България Преди 1 час

Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата

Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата

Свят Преди 1 час

Той заяви, че правителството планира да раздаде на американците с ниски и средни доходи по 2000 долара дивиденти от постъпленията

Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”

Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”

България Преди 1 час

От СДВР казват, че маневрата е направена неволно

<p>Тръмп даде голямо обещание&nbsp;на Сирия</p>

След ключови преговори: Тръмп обеща да направи всичко по силите си, за да помогне на Сирия

България Преди 1 час

Той разговаря със сирийския президент, който е бивш командир от "Ал Каида" и доскоро бе обект на американски санкции като чуждестранен терорист

Терзиев: Около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо

Терзиев: Около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо

България Преди 1 час

Кметът посочва, че всички ние вече сме платили за рециклирането на всяка една опаковка – от бутилката за вода до кашона от новия уред

Бомба в колет избухна в офис на застрахователна компания във Франция, има пострадал

Бомба в колет избухна в офис на застрахователна компания във Франция, има пострадал

Свят Преди 2 часа

Раненият мъж е 34-годишният син на управителя на фирмата

Бюджет 2026: Нов опит за диалог, синдикати и ГЕРБ на среща

Бюджет 2026: Нов опит за диалог, синдикати и ГЕРБ на среща

България Преди 2 часа

В четвъртък ще се и проведе нов опит за Тристранен съвет

Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград

Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград

България Преди 2 часа

През юли той се вряза с колата си в заведение в Разград

Как да избегнем сънливостта през деня - съвети от терапевт

Как да избегнем сънливостта през деня - съвети от терапевт

Любопитно Преди 2 часа

Много хора са запознати с чувството на сънливост и загуба на енергия след обяд

Проучване: Извънземни сонди може да се крият в нашата Слънчева система

Проучване: Извънземни сонди може да се крият в нашата Слънчева система

Любопитно Преди 2 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Погребват ги живи: Невиждана бруталност в Ал Фашир

Погребват ги живи: Невиждана бруталност в Ал Фашир

Свят Преди 2 часа

Цивилните в град Ал Фашир в Судан са изложени на невиждани жестокости

Какво разкриват снимките ни за всички без да осъзнаваме

Какво разкриват снимките ни за всички без да осъзнаваме

Технологии Преди 3 часа

Кадрите имат много повече информация, отколкото си мислим

Всичко от днес

От мрежата

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

10 урока, които научихме от Леонардо ди Каприо

Edna.bg

Днес почитаме покровителя на семейството свети Мина, имен ден имат...

Edna.bg

Любопитна новина за Светльо Вуцов

Gong.bg

Майсторското попадение на Сангаре е WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Коли на НСО засякоха трамвай в центъра на София

Nova.bg

Оранжев код за обилни валежи в 5 области в страната

Nova.bg