Р уските войски са превзели 85% от украинския укрепен гард Покровск. Това обяви в Х военният анализатор на "Билд" Юлиан Рьопке.

Той отбеляза, че не се наблюдават никакви признаци за украинско контранастъпление в северната част на града, предава "Фокус“.

Русия затяга обръча около Покровск

"Забележително е, че засега няма видеа с бомбардировки, дронове или трикове с вдигане на знамена в центъра“, посочи Рьопке.

По-рано DeepState съобщи, че руската армия настъпва в Покровск и три селища. Според анализаторите, руските войски имат успехи в Донецка и Харковска област, съобщава УНИАН.

Русия се похвали с нов успех край Покровск

Преди няколко дни допълнителни специални украински части бяха изпратени към Покровск. Според разузнаването на Украйна, в момента се работи по спиране на опитите на Русия да разшири огневото си влияние върху логистиката на украинските войски.

Днес базираният във Вашингтон Институт за изследване на войната съобщи, че руските сили влизат в Покровск от района Зверево-Шевченко-Новопавловка и се струпват в североизточните и южните покрайнини на града.

Русия обяви, че е превзела още едно населено място в Източна Украйна

В същото време Въоръжените сили на Украйна продължават отбранителните си усилия. В частност, украинските военни са напреднали в Родинское, където обаче има и руски войски.