Какво да не изхвърляте от къщата преди Нова година: Народни знаци и забрани

Новогодишният и коледният период отдавна се смята за време на магически преходи, когато всяко действие е имало влияние върху съдбата на следващата година

27 декември 2025, 11:59
Източник: iStock

Н овогодишният и коледният период отдавна се смята за време на магически преходи, когато всяко действие е имало влияние върху съдбата на следващата година. Народните поличби строго предупреждават да не се изхвърлят определени предмети от къщата в навечерието или директно на празниците. Смята се, че това символизира изхвърлянето на собственото богатство, късмет и жизнена енергия, обричайки семейството на бедност и загуби.

Предпразнично почистване

В последните седмици преди новогодишните празници повечето от нас почистват и изнасят от дома всичко, което отдавна е станало ненужно. Но има неща, които не бива да се изпращат в кошчето.

Празнични украси. Разбира се, ръцете се теглят, за да се изхвърлят различни боклуци, и това важи и за стари коледни играчки или гирлянди. Но не бива да правите това, защото подобни предмети имат положителна енергия. И ще се отървете от нея, ако изпратите тези неща в кошчето. Оставете ги до следващата година и можете да ги изхвърлите, когато празниците свършат и приберете украсата в кутии за следващия празник.

Сувенири. Всичко, което сте донесли от пътуванията си или ви е подарено от приятели, са неща, свързани с емоции и впечатления. Не бива да ги изхвърляте, защото ще унищожите тези емоции и вътрешното си богатство.

Любими дрехи. Въпреки че всички експерти съветват да се отървете от вещи, които не сте носили от дълго време, не бързайте да се сбогувате с неща, които са ви донесли положителни впечатления и приятни спомени. Ако дрехите вече не са ви полезни, дайте им втори живот и си направете нещо полезно за дома.

Празни саксии за растения. Това са предмети, които чакат ново пълнене. Засадете нови растения в тях и това ще привлече просперитет и благополучие.

Списъци с желания, които не са се сбъднали. Анализирайте тези желания, пренапишете това, което е уместно, в нов списък, положете усилия през новата година, за да постигнете тези цели. И запазете стария списък като напомняне.

Обща забрана: боклук и отпадъци

Това е най-важното и най-строго правило, което важи от Коледа до Богоявление.

Изхвърлянето на боклук (особено на Нова година или Стара Нова година) означава да изхвърлите късмета и просперитета от къщата.

Смята се, че хранителните остатъци и старите вещи са носители на енергията на дома. Като ги изхвърляме, ние създаваме „дупка“ в енергията, през която щастието може да си тръгне, а бедността да влезе.

Цялата домакинска работа и изхвърлянето на боклука трябва да бъдат завършени до навечерието на Нова година (31 декември).

Символи на богатство и изобилие

Изхвърлянето на тези предмети точно преди празниците символизира финансови загуби през следващата година.

Пари и празни портфейли. Не бива да изхвърляте или дори да прехвърляте през прага никакви предмети, свързани с пари, както и стари, скъсани портфейли или чанти. Това предвещава бедност и липса на финансови доходи.

Хляб и сол. Изнасянето или изхвърлянето на остатъци от хляб, сол и други основни продукти е голям грях, който според поличбите може да доведе до глад и недостиг на храна през новата година.

Почистващи препарати и стари дрехи

Въпреки че чистотата се насърчава, работата с почистващи инструменти има строги времеви ограничения.

Стара метла/метла. Изхвърлянето на стара метла или метла преди Нова година е знак, че ще изметете късмета от дома си. Вярвало се е, че метлата събира не само мръсотия, но и положителна енергия.

Стари, но непокътнати дрехи. Изхвърлянето на стари, но непокътнати дрехи и обувки (които все още могат да се използват) означава, че през новата година ще имате нужда от нови дрехи и ще бъдете бедни. По-добре е да ги дадете на нуждаещите се.

Счупени чинии. Въпреки че счупените чинии носят негативна енергия и трябва да се почистват, знаците не препоръчват изваждането им на 31 декември, за да не се изхвърли „старото щастие“, което може да се трансформира в ново. Те трябва да се изнесат в друг ден.

Чужди неща. Не бива да изхвърляте неща, които не са ви собствени, или да подарявате подаръци, които не са ви харесали, тъй като това може да наруши баланса на енергийния обмен и да привлече лош късмет.

Кога това правило е най-строго?

Знакът е най-тежък в навечерието на Нова година (от 31 декември до 1 януари) и в навечерието на Старата Нова година. Много традиции изискват и въздържане от изхвърляне на боклука през целия коледен период (12 дни от Коледа до Богоявление).

Източник: rbc.ua    
Ексклузивно

