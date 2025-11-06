Свят

Украйна удари огромна рафинерия на „Лукойл“ в Русия

Само в четвъртък, според Москва, са били изстреляни най-малко 75 дрона

6 ноември 2025, 22:26
Украйна удари огромна рафинерия на „Лукойл“ в Русия
Източник: БТА

У краински дронове удариха голямата рафинерия на „Лукойл“ във Волгоград, спирайки производството и причинявайки сериозни щети в индустриалната зона Красноармейск.

Атаката е част от вълна от удари срещу енергийната инфраструктура на Русия. Главната рафинерия на „Лукойл“ във Волгоград, Русия, беше затворена след масирана атака от украински дронове, потвърдиха три независими източника от енергийната индустрия.

Дрон взриви една от най-големите рафинерии на "Лукойл" в Русия (ВИДЕО/СНИМКИ)

Атаката засегна основните производствени мощности на рафинерията, нанасяйки огромен удар на руската петролна индустрия.

„Рафинерията беше затворена, хидрокрекинг инсталацията беше частично унищожена“, каза един от източниците. „Лукойл“ все още не е коментирал инцидента. Рафинерията във Волгоград, една от най-големите в Русия, е преработила над 13 милиона тона петрол миналата година, около 5% от общия капацитет на Русия.

Само в четвъртък, според Москва, са били изстреляни най-малко 75 дрона, а поне един човек е загинал при пожарите, а десетки полети в цяла Русия са били отменени.

Украински дрон удари петролна рафинерия в Русия, предизвика пожар (ВИДЕО)

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди, че 48-годишен мъж е загинал от шрапнели и че индустриалната зона Красноармейск, където се намира рафинерията, е претърпяла тежки щети.

Волгоград, бившият Сталинград, отново се превърна в арена на военни удари – този път не от артилерия, а от дронове.

Източник: БГНЕС    
Украински дронове Рафинерия Лукойл Волгоград Атака с дронове
