Украйна нанесе удар на близо 2 хил. километра в Русия

У краинските сили днес извършиха удар с дрон по нефтохимически завод в руската република Башкортостан, обяви военното разузнаване на Украйна, цитирано от "Ройтерс".

Атаката срещу завода в град Стерлитамак е предизвикала пожар в част от обекта, в който се произвежда добавка за авиационно гориво. Градът се намира на близо 2 хил. километра от Украйна.

Междувременно руската армия отново атакува критична инфраструктура в селището Лозова в Харковска област, написа в Телеграм“ метът на Лозова Сергий Зеленски, цитиран от "Укринформ".

Малко след това той добави, че атаката е причинила аварийно прекъсване на тока.

Руското министерство на отбраната от своя страна заяви, че силите му са установили контрол над селището Успенивка в украинската Запорожка област.

"Ройтерс" посочва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.