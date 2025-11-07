Свят

Украйна нанесе удар на близо 2 хил. километра в Русия

Атаката срещу завода в град Стерлитамак е предизвикала пожар

7 ноември 2025, 16:40
Украйна нанесе удар на близо 2 хил. километра в Русия
Източник: AP/БТА

У краинските сили днес извършиха удар с дрон по нефтохимически завод в руската република Башкортостан, обяви военното разузнаване на Украйна, цитирано от "Ройтерс".

Атаката срещу завода в град Стерлитамак е предизвикала пожар в част от обекта, в който се произвежда добавка за авиационно гориво. Градът се намира на близо 2 хил. километра от Украйна.

Украински дронове атакуваха завод за газ в Русия, предизвикаха пожар

Междувременно руската армия отново атакува критична инфраструктура в селището Лозова в Харковска област, написа в Телеграм“ метът на Лозова Сергий Зеленски, цитиран от "Укринформ".

Малко след това той добави, че атаката е причинила аварийно прекъсване на тока.

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Руското министерство на отбраната от своя страна заяви, че силите му са установили контрол над селището Успенивка в украинската Запорожка област.

"Ройтерс" посочва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Русия война Украйна
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

