Украйна удари Русия със 75 дрона: Има убит във Волгоград, спряха полети

Украйна потвърди, че е нанесла удари по руска база за дронове Shahed в Донецк и нефтени съоръжения в Крим

6 ноември 2025, 12:39
Украйна удари Русия със 75 дрона: Има убит във Волгоград, спряха полети
Източник: iStock/GettyImages

У крайна е ударила Русия с поне 75 дрона в четвъртък, предизвиквайки пожар в индустриална зона в южния град Волгоград, убивайки поне един човек и спирайки десетки полети в цялата страна, съобщиха руски служители, цитирани от агенция Ройтерс (Reuters).

От няколко месеца Украйна нанася удари по руски нефтени рафинерии, депа и тръбопроводи в опит да подкопае руската икономика, докато руските войски напредват в източна Украйна.

Губернаторът на Волгоград Андрей Бочаров каза, че 48-годишен мъж е бил убит от шрапнели,

а пожар е избухнал в промишлена зона в района Красноармейски, който някога е бил известен като Сталинград.

Районът е дом на голямата рафинерия на Лукойл (LKOH.MM), която е многократно атакувана от Украйна. През 2024 г. рафинерията във Волгоград е преработила 13,7 милиона метрични тона нефт, или 5,1% от общия обем на руските рафинерии.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че през нощта са свалени 75 украински дрона, включително 49 в региона на Волгоград.

Руски медии съобщиха, че 13 летища в Русия са прекратили полетите си заради атаката с дронове.

Русия обяви в сряда, че нейните сили напредват на север в Покровск в опит да завземат пълен контрол над украинския град. Руските военни заявяват, че вече контролират над 19% от територията на Украйна, или около 116 000 квадратни километра (44 800 квадратни мили).

Карти, подкрепящи Украйна, показват, че Русия е завзела над 3400 квадратни километра украинска територия през тази година – същите карти сочат, че в края на 2023 г. Русия е контролирала 18% от Украйна.

Междувременно

Украйна потвърди, че е нанесла удари по руска база за дронове Shahed в Донецк и нефтени съоръжения в Крим,

пише rbc.ua. В нощта на 5 ноември Военните сили на Украйна удариха важни руски цели. Сред тях бяха площадката за изстрелване на дронове Shahed в Донецк, нефтени рафинерии във Волгоград, Русия, и нефтени съоръжения в Крим, съобщава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Според Генералния щаб на Украйна, нощната операция е била насочена към склада и стартовата база за Shahed, разположена на територията на летище Донецк.

На мястото са регистрирани експлозии и мощна вторична детонация. Задачата е изпълнена от подразделения на ракетните войски и артилерия, Войските за безпилотни системи (414-та бригада) и Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна.

Украинските отбранителни сили също удариха нефтената рафинерия във Волгоград. Според предоставените данни на мястото са регистрирани експлозии и пожар.

Освен това украински части удариха 3 склада за горива и смазочни материали в временно окупирания Крим.

По-конкретно, на нефтеното депо в село Гвардейское са потвърдени попадения по резервоар и цистерни на товарната платформа.

На 2 бази в Симферопол са регистрирани щети по резервоарни ферми и пожари в горивни резервоари.

Генералният щаб на Украйна подчертава, че Военните сили на страната последователно изпълняват комплекс от мерки за унищожаване на критични елементи от държавната военно-промишлена инфраструктура на Русия, както на територията ѝ, така и в временно окупираните територии.

Целта е да се лиши Русия от офанзивните ѝ възможности и възможността да продължи агресията си.

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Имен ден днес празнуват...

 

