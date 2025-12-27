Любопитно

Какво да облечем на Нова година, за да посрещнем годината на Огнения кон

Вижте кои цветове да изберете и кои да избягвате не само в новогодишната нощ, но и през цялата година

27 декември 2025, 11:58
27 декември 2025, 11:58
Източник: iStock/GettyImages

П редстоящата 2026 г. ще бъде управлявана от знака на Огнения кон. За да спечелите неговата благосклонност, е важно да изберете празничния си тоалет внимателно, като обърнете внимание на цветовете, за които се смята, че привличат късмет. Украинската стилистка Олена Шевченко обяснява кои нюанси да изберете за празнична визия.

Ето кои цветове са най-подходящи за празнуване на Нова 2026 година

Огнени нюанси: Червен спектър

Източник: iStock/GettyImages

Червеното, бордото и рубиненото са основните цветове на действието и активността през 2026 г. Те символизират решителност, смелост и готовност да поемете отговорност за целите си.

Нюансите могат да бъдат топли или студени. Основното е, че те предават сила и увереност. Червеният спектър е идеален за тези, които планират да посрещнат годината на Огнения кон с отношение „Взимам това, което е мое“, готови да действат и без страх от нови предизвикателства.

Корал, оранжево, праскова: Динамичност и смелост

Източник: iStock/GettyImages

Ярките, топли тонове, като корал, праскова и оранжево, подчертават енергията и динамиката. Те подхождат особено на загорели жени с топъл тен, създавайки настроение на движение, вълнение и движение напред. Те символизират решителност и смелост в нови начала.

Злато и метални тонове: Финансов успех и статус

Източник: istock/GuliverImages

Металните нюанси, особено златисти и меки бронзови и месингови тонове, ще бъдат ваши съюзници през 2026 г., ако целта ви е да привлечете финанси и да повишите социалния си статус.

Топлите златни нюанси (от жълто до шампанско) създават усещане за благородство, богатство и просперитет. Те се вписват идеално в празничен гардероб и повишават самочувствието.

Жълто, мед, маслени тонове: Просперитет и късмет

Източник: iStock/GettyImages

Топлите жълти и медени тонове, карамел, горчица и обичаните нюанси на разтопено масло символизират просперитет, увереност и чувство за подкрепа от късмета. Тези цветове са подходящи за ежедневни тоалети, създавайки аура на стабилност и положителна енергия.

Зелено: Растеж, развитие, здравословни решения

Източник: iStock/GettyImages

И не забравяйте за зеленото, което е символ на растеж и жизненост. Изумруденото, горскозеленото и наситеното тревистозелено помагат за поддържане на баланс и хармония през 2026 г. Те подкрепят енергията на Огнения кон, помагайки ви да се движите напред и да вземате правилните решения.

  • НЕ носете тези цветове на Нова година и през 2026 г.

През 2026 г. избягвайте да носите изцяло черно, защото то абсорбира енергия и създава усещане за тежест. Също така избягвайте светлосиньо и синьо, тъй като тези студени тонове гасят огнената енергия на Огнения кон.

Източник: iStock/GettyImages

Сивите тонове, като мръсносивото и матовокафявото, също създават усещане за застой, потискане и празнота, което противоречи на активната и жизнена атмосфера на годината.

По темата

Източник: rbc.ua    
