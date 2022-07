Русия и Украйна се винят за убийство на военнопленници

М инистърът на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба обвини руските сили, че са извършили атака срещу обект, в който се намират украински военнопленници. Преди това Москва обяви, че смъртта на десетки пленени войници е причинена от украински удари.

"Русия извърши още едно жестоко военно престъпление, като обстрелва поправителния дом в окупираната Оленовка, където сa държани украински военнопленници. Призовавам всички партньори категорично да осъдят това брутално нарушение на международното хуманитарно право и да признаят Русия за терористична държава", заяви Кулеба.

По-рано днес руската армия обвини Украйна, че е нанесла удар по съоръжението, в което се намирали украински военнопленници и обяви, че 40 души са загинали, а десетки са ранени.

Руското министерство на отбраната посочи, че затворът в Оленовка в контролираната от проруските сепаратисти Донецка област е бил атакуван през нощта с произведени в САЩ ракетни системи HIMARS.

Москва съобщи, че сред украинските военнопленници имало членове на батальона "Азов", които защитаваха завода "Азовстал" в пристанищния град Мариупол.

Киев обаче отрече украинската армия да е нанасяла удари по съоръжението с украински военнопленници.

"Въоръжените сили на Украйна, които изцяло се придържат и изпълняват принципите и нормите на международното хуманитарно право, никога не са извършвали и не извършват обстрел на гражданска инфраструктура, особено на места, където вероятно се намират техни съратници като военнопленници", се казва в изявление на украинската армия.

I urge @UN which facilitated the evacuation of Ukrainian servicemen from Azovstal to strongly condemn Russia for shelling the Olenivka detention facility and visit the site to establish all facts of this heinous crime. I also call on @ICRC to check all Ukrainian prisoners of war.