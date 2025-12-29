Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие“ правят международни експерти

М еждународни експерти са започнали „ключови“ дейности по ремонт на електропроводи, свързващи най-голямата атомна електроцентрала в Европа, която се намира на фронтовата линия на бойните действия между Русия и Украйна, съобщава Newsweek.

Рафаел Гроси, ръководителят на ядрения надзорен орган на ООН – Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), заяви, че ремонтите на електропроводите в близост до Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) са започнали, след като агенцията е договорила локално прекратяване на огъня в района.

В неделя МААЕ съобщи, че Гроси е благодарил както на Русия, така и на Украйна за съгласието им за временен „прозорец на тишина“, който да позволи възстановяването на електрозахранването между разпределителните уредби на ЗАЕЦ и близката топлоелектрическа централа. Не е ясно колко дълго ще продължи този „прозорец на тишина“, но се очаква ядрените експерти да останат на място няколко дни, за да завършат работата.

По-рано през декември МААЕ заяви, че електрозахранването между разпределителната уредба на ЗАЕЦ и тази на Запорожката ТЕЦ е прекъснато, след като далекопроводът е бил повреден, което „значително е намалило гъвкавостта и устойчивостта на електрическата конфигурация на обекта“. Електроенергията, произведена от електроцентрала, се подава към разпределителна уредба, откъдето се изпраща към електропреносната мрежа.

Работата е „част от постоянните усилия за предотвратяване на ядрен инцидент по време на военен конфликт“, посочиха от МААЕ.

Според агенцията обектът в Запорожие е губил достъп до външно електрозахранване около дузина пъти от февруари 2022 г. насам, включително и в средата на декември. Отделно МААЕ съобщи във вторник, че атомните електроцентрали в Хмелницки и Ровно, и двете в Западна Украйна, са намалили мощността си, след като техни подстанции са били засегнати от военни атаки. В момента Украйна разполага с три действащи атомни електроцентрали.

„Електропреносната мрежа става все по-деградирала и нестабилна по време на конфликта, което представлява заплаха за безопасността на атомните електроцентрали“, заяви Гроси.

Русия последователно нанася удари по украинската електроенергийна и енергийна инфраструктура с дронове и ракети. По данни на украинските власти към неделя десетки хиляди хора са били без електрозахранване.

Запорожката АЕЦ е включена в 20-точковото преработено мирно предложение, публично споделено от украински официални лица по-рано тази седмица, в навечерието на планираната среща на украинския президент Володимир Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп във Флорида в неделя. Според текущия проект, цитиран от украинските медии, САЩ, Украйна и Русия биха могли съвместно да управляват ЗАЕЦ.

Преди 2022 г. ЗАЕЦ е произвеждала една пета от цялата електроенергия на Украйна, според местни медии.

Запорожката атомна електроцентрала в Южна Украйна е под руски контрол още от първите седмици на пълномащабното нахлуване на Москва в началото на 2022 г. Бойните действия в близост до обекта, който многократно е бил изключван от външното електрозахранване, подхранват опасенията през почти четирите години на интензивна война относно безопасността на съоръжението.

Русия и Украйна се обвиняват взаимно в обстрел на обекта. Чернобилската атомна електроцентрала, северно от Киев в тогавашния Съветски съюз, беше засегната от това, което днес се счита за най-тежката ядрена катастрофа в света през 1986 г.

ЗАЕЦ и въпросът кой ще управлява обекта са сред многото пречки пред водените от САЩ мирни преговори между Русия и Украйна.