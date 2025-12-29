Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие“ правят международни експерти

Свят

29 декември 2025, 09:36
АЕЦ "Запорожие"   
Източник: iStock/GettyImages

М еждународни експерти са започнали „ключови“ дейности по ремонт на електропроводи, свързващи най-голямата атомна електроцентрала в Европа, която се намира на фронтовата линия на бойните действия между Русия и Украйна, съобщава Newsweek.

Рафаел Гроси, ръководителят на ядрения надзорен орган на ООН – Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), заяви, че ремонтите на електропроводите в близост до Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) са започнали, след като агенцията е договорила локално прекратяване на огъня в района.

В неделя МААЕ съобщи, че Гроси е благодарил както на Русия, така и на Украйна за съгласието им за временен „прозорец на тишина“, който да позволи възстановяването на електрозахранването между разпределителните уредби на ЗАЕЦ и близката топлоелектрическа централа. Не е ясно колко дълго ще продължи този „прозорец на тишина“, но се очаква ядрените експерти да останат на място няколко дни, за да завършат работата.

По-рано през декември МААЕ заяви, че електрозахранването между разпределителната уредба на ЗАЕЦ и тази на Запорожката ТЕЦ е прекъснато, след като далекопроводът е бил повреден, което „значително е намалило гъвкавостта и устойчивостта на електрическата конфигурация на обекта“. Електроенергията, произведена от електроцентрала, се подава към разпределителна уредба, откъдето се изпраща към електропреносната мрежа.

Работата е „част от постоянните усилия за предотвратяване на ядрен инцидент по време на военен конфликт“, посочиха от МААЕ.

Според агенцията обектът в Запорожие е губил достъп до външно електрозахранване около дузина пъти от февруари 2022 г. насам, включително и в средата на декември. Отделно МААЕ съобщи във вторник, че атомните електроцентрали в Хмелницки и Ровно, и двете в Западна Украйна, са намалили мощността си, след като техни подстанции са били засегнати от военни атаки. В момента Украйна разполага с три действащи атомни електроцентрали.

„Електропреносната мрежа става все по-деградирала и нестабилна по време на конфликта, което представлява заплаха за безопасността на атомните електроцентрали“, заяви Гроси.

Русия последователно нанася удари по украинската електроенергийна и енергийна инфраструктура с дронове и ракети. По данни на украинските власти към неделя десетки хиляди хора са били без електрозахранване.

Запорожката АЕЦ е включена в 20-точковото преработено мирно предложение, публично споделено от украински официални лица по-рано тази седмица, в навечерието на планираната среща на украинския президент Володимир Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп във Флорида в неделя. Според текущия проект, цитиран от украинските медии, САЩ, Украйна и Русия биха могли съвместно да управляват ЗАЕЦ.

Преди 2022 г. ЗАЕЦ е произвеждала една пета от цялата електроенергия на Украйна, според местни медии.

Запорожката атомна електроцентрала в Южна Украйна е под руски контрол още от първите седмици на пълномащабното нахлуване на Москва в началото на 2022 г. Бойните действия в близост до обекта, който многократно е бил изключван от външното електрозахранване, подхранват опасенията през почти четирите години на интензивна война относно безопасността на съоръжението.

Русия и Украйна се обвиняват взаимно в обстрел на обекта. Чернобилската атомна електроцентрала, северно от Киев в тогавашния Съветски съюз, беше засегната от това, което днес се счита за най-тежката ядрена катастрофа в света през 1986 г.

ЗАЕЦ и въпросът кой ще управлява обекта са сред многото пречки пред водените от САЩ мирни преговори между Русия и Украйна.

Източник: Newsweek    
Запорожка АЕЦ МААЕ ремонт на електропроводи ядрена безопасност военен конфликт прекратяване на огъня енергийна инфраструктура Украйна Русия Рафаел Гроси
Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие" правят международни експерти

Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие" правят международни експерти

