"Високо оценяваме позицията на Сърбия по отношение на санкциите, наложени от западните държави срещу Руската федерация“.

Това заяви Елена Афанасиева ръководител на Групата за сътрудничество между горната камара на руския парламент и Сърбия, след като беше подписана декларация за стратегическо партньорство със сръбски делегати.

Recent Russian-Serbian parliament meeting, a strategic partnership declaration was signed, signaling #Serbia's preference for closer ties with Russia over #EU integration.



This move underscores Serbia's alignment with #Russian interests, diverging from a path towards #Europe. pic.twitter.com/tCyqw3SwrF