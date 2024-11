Владимир Путин с коментар на разрешението на Байдън за удари в Русия

П резидентът Джо Байдън ще даде на Украйна разрешение да използва предоставените от САЩ оръжия с голям обсег за нанасяне на удари по руска територия, което предизвика опасения сред поддръжниците на новоизбрания президент Доналд Тръмп, че това ще накара Владимир Путин да ескалира конфликта.

Представителката на републиканците от Джорджия Марджъри Тейлър Грийн написа в X: „На път да напусне поста си, Джо Байдън се опитва да започне Трета световна война, като разрешава на Украйна използването на американски ракети с далечен обсег в Русия.“

В записани забележки, публикувани в Telegram, Путин коментира: „В момента се очаква да сме в състояние да се справим с проблема“.

Потенциалните удари биха могли да включват използването от Украйна на ракети АТАСМС (ATACMS, съкращение на английски от Army Tactical Missile System, или Армейска тактическа ракетна система - бел.ред.), които имат обсег до 305 км.

Трима източници, запознати с решението, заявиха пред Ройтерс, че първите дълбоки удари вероятно ще бъдат нанесени през следващите дни, а целите може да включват и Москва.

