Байдън разреши на Украйна да използва ракети с голям обсег срещу Русия

П резидентът на САЩ Джо Байдън е разрешил на Украйна да използва доставените от САЩ ракети с голям обсег ATACMS за нанасяне на удари по територията на Русия, съобщи New York Times.

Първоначално разрешението трябва да се прилага за удари срещу руски и севернокорейски войници в Курска област, но в крайна сметка може да обхване и други райони, съобщиха за изданието неразкрити официални източници.

Breaking news: President Joe Biden has authorized Ukraine to use a powerful American long-range weapon for limited strikes inside Russia in response to North Korea’s deployment of thousands of troops to aid Moscow’s war effort, according to U.S. officials. https://t.co/qy2s6xfR1U