Рубио: Русия и Украйна проявиха интерес към частично примирие

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред журналисти, че както Русия, така и Украйна са проявили интерес към частично примирие, свързано със зърнените култури и енергетиката, предаде "Ройтерс".

Той подчерта, че сключването на споразумение с Иран ще изисква упорита работа в продължение на определен период от време, като добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп разполага и с варианти, включващи военна намеса.

Тръмп все още се интересува от сделка за мир в Украйна, но е готов да се откаже

Наред с това, Рубио засегна и темата за разрешаването на конфликта в Судан, като заяви, че той няма да бъде решен докато външните сили, които според него подклаждат войната, не са готови да използват своето влияние.

По-рано днес руският външен министър Сергей Лавров се срещна в Ню Йорк с американския си колега.

Двамата разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН. Снимка, показваща ръкостискането на двамата първи дипломати, беше публикувана днес от говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова.

Кремъл обяви преди срещата им, че все още няма основания за провеждане на мирни преговори за Украйна, въпреки че Русия остава отворена за подобни инициативи.

Рубио: В действителност Русия не иска мир в Украйна

"Ако Зеленски желае, може да дойде в Москва. Необходимите гаранции за сигурността му ще му бъдат осигурени", каза Дмитрий Песков, говорителят на руския президент Владимир Путин, коментирайки възможността за среща с украинския държавен глава.