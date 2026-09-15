Свят

Украйна удари петролна рафинерия в Русия, Москва oтвърна с атаки

Зеленски съобщи и за удари по завод за дронове и обект за подготовка и изстрелване на безпилотни апарати

Василена Василева Василена Василева

15 септември 2026, 13:32
Украйна удари петролна рафинерия в Русия, Москва oтвърна с атаки
Източник: AP/БТА

С илите на Украйна са поразили петролна рафинерия в град Сизран в руската Самарска област, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

Украйна заяви, че е ударила рафинерия, Русия - че е превзела села

По думите му украинската армия е нанесла удар и по завод за производство на дронове в руския град Таганрог, както и по обект за подготовка и изстрелване на безпилотни летателни апарати в Орловска област.

  • Какво съобщиха руските власти

По-рано руските власти съобщиха, че през изминалата нощ Украйна е атакувала с дронове индустриален обект в Самарска област, без да уточняват кой е той. Съобщено бе и за щети по жилищни сгради, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев заяви, че руските сили за противовъздушна отбрана са свалили около 40 украински дрона.

Украйна порази руски рафинерии и газово съоръжение

  • Русия също нанесе удари по Украйна

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските въоръжени сили са нанесли през нощта удари по кораб за сухи товари и ферибот в пристанището Черноморск в украинската Одеска област.

Ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер заяви, че руските сили са атакували жилищни сгради, логистични съоръжения и транспортна инфраструктура.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за руска атака с дронове срещу украинската столица, предаде германският в. „Ханделсблат“. По думите му при нападението е била поразена бензиностанция. Има данни и за най-малко един ранен при снощните удари.

Един човек е загинал, а части от град Запорожие в Югоизточна Украйна са останали без електричество след руска атака с дронове, съобщи изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин, цитиран от Ройтерс.

Украйна удари две петролни рафинерии в Русия

  • На фона на призива на Тръмп

Поредната размяна на удари се състоя, след като американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Русия и Украйна са се съгласили да се въздържат от атаки срещу енергийна инфраструктура, отбелязва ДПА.

Новите удари обаче показват, че на практика продължават атаките между двете страни.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Велев    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев за „Петрохан - Околчица“: Изнесените факти са потресаващи и изключително тревожни

Радев за „Петрохан - Околчица“: Изнесените факти са потресаващи и изключително тревожни

7 неща, които Урсула фон дер Лайен ще каже в речта си за състоянието на ЕС

7 неща, които Урсула фон дер Лайен ще каже в речта си за състоянието на ЕС

България е сред страните с най-малко свободни работни места в ЕС

България е сред страните с най-малко свободни работни места в ЕС

Жената, която излъга целия свят: Излезе документален филм за фалшивата оцеляла от 11 септември

Жената, която излъга целия свят: Излезе документален филм за фалшивата оцеляла от 11 септември

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучето обича да спи в дрехите ви

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 4 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 4 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 4 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разкопките на Перперикон

Ново археологическо разкритие в скалния град на пророчествата

България Преди 39 минути

Сензационни находки от оръжие и снаряжение на римски легионери ще представи проф. Николай Овчаров на Перперикон. Новият сезонен успех допълва богатата история на скалния град след открити саркофази и уникален печат на императрица

Мъж съди OpenAI, твърдейки, че ChatGPT го е убедил, че е Исус

Мъж съди OpenAI, твърдейки, че ChatGPT го е убедил, че е Исус

Любопитно Преди 41 минути

34-годишен американец заведе първото по рода си дело срещу компанията за безразличие към потребители с психични проблеми

Инфлацията се ускорява до 5,1%: Дизелът и винетките дърпат цените нагоре

Инфлацията се ускорява до 5,1%: Дизелът и винетките дърпат цените нагоре

Парите ни Преди 46 минути

Транспортът поскъпва най-силно през август, докато храните леко поевтиняват

<p>Хеликоптер втори ден оглежда бази за боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново</p>

След повторния взрив в склад на „ЕМКО“: Хеликоптер втори ден оглежда бази за боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново

България Преди 54 минути

Инспекциите имат за цел стриктно да проверят нивото на сигурност и начина, по който тя се гарантира в тези обекти

Изображението е илюстративно: Ученици в класна стая

Първият звънец удари! Политици отправиха послания към ученици, учители и родители за 15 септември

България Преди 54 минути

Ученици, учители и родители посрещнаха началото на учебната 2026/2027 година с традиционни тържества и послания за знание и успех

Военният министър: Подготвяме единна система за наблюдение на въздушното пространство

Военният министър: Подготвяме единна система за наблюдение на въздушното пространство

България Преди 1 час

Механизмът трябва да събира информация от различни източници и да позволява по-бърза реакция при потенциални заплахи

Двама са обвинени за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе

Двама са обвинени за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе

България Преди 1 час

Прокуратурата твърди, че двамата са действали като съизвършители, предстои да бъде поискан постоянният им арест

Томас Крукс

Мистерия: Анонимен дарител платил кремацията на атентатор срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

В допълнението се отбелязва, че Матю е „пенсионер“, а съпругата му е била в отпуск от работа, което подсказва, че семейството не е можело да събере парите за погребалните услуги на Томас

Разкриха наркооранжерия край Стара Загора, иззети са близо 70 кг марихуана

Разкриха наркооранжерия край Стара Загора, иззети са близо 70 кг марихуана

България Преди 1 час

В помещението са открити общо 368 растения с различна височина, както и препарати и други средства, използвани за отглеждането им

,

Край на една ера в САЩ: Премахват легендарната монета от 1 цент

Любопитно Преди 1 час

Производството на 1-центовата монета струва три пъти повече от номинала ѝ, а закръглянето на плащанията ще спести десетки милиони долари

Над 50 души напускат МГЕРБ - Враца

Над 50 души напускат МГЕРБ - Враца

България Преди 2 часа

Това обяви председателят Владимир Димитров

Портрет на покойния крал Ойо

Вратар от Англия отказа да стане крал в Уганда и отприщи скандал за короната

Свят Преди 2 часа

Сериен убиец: Снимката е илюстративна

Стреляше по влюбени двойки и изчезваше - легендата за Фантомния убиец

Свят Преди 2 часа

Неидентифицираният нападател е свързван с убийствата на млади двойки и с поредица от нападения, които всяват паника в Тексас и Арканзас

Мъж се призна за виновен в упояване и изнасилване на жена си в продължение на 20 години

Мъж се призна за виновен в упояване и изнасилване на жена си в продължение на 20 години

Свят Преди 2 часа

.

„Мечтаното приключение“ е българският кандидат за наградите „Оскар“

Любопитно Преди 2 часа

Филмът „Мечтаното приключение“ на режисьорката Валеска Гризебах е българското предложение за 99-ите награди „Оскар“. Заснетата у нас копродукция вече спечели Наградата на журито в Кан и обиколи водещите световни фестивали

Фатален инцидент в Лом: 19-годишен работник загина при трудова злополука в цех

Фатален инцидент в Лом: 19-годишен работник загина при трудова злополука в цех

България Преди 2 часа

Назначена е съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи причината за смъртта

Всичко от днес

От мрежата

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Бени Бланко разкри тайната, с която е спечелил Селена Гомес

Edna.bg

Силвия Лулчева и Лиза Шопова донесоха две международни отличия на Сатирата

Edna.bg

Носителят на Суперкупата на Франция остана без треньор

Gong.bg

Можеш да купиш магаре за 200 милиона! Белгийски национал избухна след трансфера на Буади

Gong.bg

24 инициативни комитета и 8 партии са регистрирани от ЦИК за президентските избори

Nova.bg

Премиерът за „Петрохан-Околчица“: Трябва да стигнем до дъното на педофилската организация

Nova.bg