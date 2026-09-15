Украйна удари петролна рафинерия в Русия, Москва oтвърна с атаки

С илите на Украйна са поразили петролна рафинерия в град Сизран в руската Самарска област, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

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По думите му украинската армия е нанесла удар и по завод за производство на дронове в руския град Таганрог, както и по обект за подготовка и изстрелване на безпилотни летателни апарати в Орловска област.

Какво съобщиха руските власти

По-рано руските власти съобщиха, че през изминалата нощ Украйна е атакувала с дронове индустриален обект в Самарска област, без да уточняват кой е той. Съобщено бе и за щети по жилищни сгради, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев заяви, че руските сили за противовъздушна отбрана са свалили около 40 украински дрона.

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Русия също нанесе удари по Украйна

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските въоръжени сили са нанесли през нощта удари по кораб за сухи товари и ферибот в пристанището Черноморск в украинската Одеска област.

Ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер заяви, че руските сили са атакували жилищни сгради, логистични съоръжения и транспортна инфраструктура.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за руска атака с дронове срещу украинската столица, предаде германският в. „Ханделсблат“. По думите му при нападението е била поразена бензиностанция. Има данни и за най-малко един ранен при снощните удари.

Един човек е загинал, а части от град Запорожие в Югоизточна Украйна са останали без електричество след руска атака с дронове, съобщи изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин, цитиран от Ройтерс.

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На фона на призива на Тръмп

Поредната размяна на удари се състоя, след като американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Русия и Украйна са се съгласили да се въздържат от атаки срещу енергийна инфраструктура, отбелязва ДПА.

Новите удари обаче показват, че на практика продължават атаките между двете страни.