Украински дронове предизвикаха хаос в движението на влакове в Русия

Отломки от свалени украински дронове са причинили пожар в промишлен комплекс в руската Липецка област

6 януари 2026, 09:41
Украински дронове предизвикаха хаос в движението на влакове в Русия
У краинска атака с дронове предизвика хаос в движението на влаковете и нанесе щети на инфраструктура в руската Воронежка област, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация от вторник, 6 януари, на областния губернатор Александър Гусев в "Телеграм".

Гусев уточни, че няма пострадали, щетите не са значителни и че железопътният трафик е бил възобновен.

Световната агенция съобщи, че отломки от свалени украински дронове са причинили пожар в промишлен комплекс в руската Липецка област, цитирайки публикация в "Телеграм" на губернатора на областта Игор Артамонов.

Артамонов отбеляза, че на този етап не е постъпила информация за пострадали.

Губернаторът уточни, че пожарът се е разразил в Усмански район. Аварийни екипи са на място, добави той.

Бетоновоз се обърна на голям столичен булевард (СНИМКИ)

БезГранично: Финландия - билет към световния елит: Топ 5 университета и пълният гид за кандидат-студенти

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Стрелба отекна в района на президентския дворец

Данъци в лева, плащания в евро – какво трябва да знае всяка фирма

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

Преди 2 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Преди 1 час
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Преди 1 час
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Преди 3 часа

Патриарх Даниил: Богоявление е проява на Божията любов

България Преди 10 минути

"Богоявление е един от най-великите християнски празници и ден, който носи дълбок духовен смисъл за вярващите", каза българският патриарх

Венецуела: Kакво ще стане сега с огромните залежи от петрол

Свят Преди 12 минути

Доналд Тръмп заяви, че след свалянето от власт на Мадуро американски компании ще инвестират милиарди във Венецуела

Венецуелската полиция издирва подпомогнали операцията по ареста на Мадуро

Свят Преди 44 минути

Всички полицейски звена на федерално, щатско и общинско равнище са получили инструкции да издирват лица, които са подпомогнали американската операция

Американското здравно министерство намалява препоръчителните ваксини за деца

България Преди 51 минути

Това решение на министерството на здравеопазването идва след множество други решения, всички в същата критична към ваксинацията насока

Димитър Пенев ще бъде погребан днес в Мировяне

България Преди 56 минути

Стратегът от Мировяне, както го наричаха всички, почина в събота на 80-годишна възраст

Христо Ботев

България Преди 1 час

Един от най-великите български поети и революционери - Христо Ботев, е роден на 6 януари 1848 в Калофер

Венецуела предизвика политическо разделение в Италия

Свят Преди 1 час

Първата реакция на събитията дойде в събота от дипломат номер едно на Италия Антонио Таяни

Тихият бум на AI терапевтите: Защо все повече хора говорят с изкуствен интелект за психичното си здраве

Любопитно Преди 2 часа

По данни на Google Trends търсенията бележат доста повишен интерес

Мария Корина Мачадо планира възможно най-скоро да се върне във Венецуела

Свят Преди 2 часа

Тя обаче не казва къде се намира в момента

Силно земетресение разтърси Япония

Свят Преди 3 часа

Епицентърът е бил в източната част на префектура Шимане

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

България Преди 3 часа

Баба Ванга - портрет от Светлин Русев

България Преди 3 часа

С оглед на факта, че климатичните промени вече предизвикват наводнения, бури и горещи вълни, тези твърдения привлякоха ново внимание

"Клин клин избива" не работи след празниците? Ето как да възстановите енергията и настроението си

Любопитно Преди 3 часа

Разбрахме какво да направим, за да се върнем в правилната след 1 януари

Свят Преди 3 часа

Броят на вярващите християни в Германия спада рязко

Любопитно Преди 3 часа

Цветовете, които ни заобикалят, влияят на емоционалните ни състояния, когнитивните ни способности, социалните взаимодействия и съня ни

Цените на лекарствата се вдигат

България Преди 3 часа

Има поскъпване, но то е регламентирано, казват от Асоциацията на собствениците на аптеки

