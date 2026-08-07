Румъния потопи два шлепа, натоварени със скали, в Дунав

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П ървите два от общо четири шлепа, натоварени със скален материал, бяха потопени днес контролирано в рамките на операция на румънските власти за повишаване на дебита на река Дунав при АЕЦ "Черна вода", за да се осигури вода за охлаждане на единствения все още работещ реактор на централата, съобщава "Диджи 24". Видеото е архивно.

Операцията беше планирана първоначално за сряда и беше отлагана два пъти.

Румъния пренасочва част от Дунав, за да спаси АЕЦ "Черна вода"

Днес първите два шлепа, натоварени с тонове скали, бяха разположени под ъгъл на около 500 метра от входа на ръкава "Бала" и потопени контролирано чрез наводняването им, за да създадат изкуствен праг и да отклонят част от дебита към ръкава "Стария Дунав".

Предстои още два шлепа да бъдат разположени на около 300 метра по-нагоре по течението спрямо първите, също под ъгъл, за да подсилят ефекта от пренасочването на течението.

Румънските власти смятат, че операцията ще забави спадането на нивото на водата в зоната на АЕЦ "Черна вода" в момент, когато река Дунав е на на исторически минимум.

Операцията се провежда при трудни условия, тъй като теченията на Дунав в зоната са много силни.

По-рано румънският премиер Илие Боложан заяви, че при настоящия темп на спадане на нивото на Дунав все още работещият реактор на АЕЦ "Черна вода" ще може да продължи да функционира само четири-пет дни.

Извънредна операция на Дунав: Румънската армия взриви скали в реката, за да охлади АЕЦ „Черна вода“ (ВИДЕО)

На 28 юли заради критично ниското ниво на река Дунав беше изключен единият от двата реактора на АЕЦ "Черна вода" - единствената атомна електроцентрала в Румъния, която покрива около 20 процента от енергийното потребление на страната.

Усилията на румънските власти в момента са насочени към запазване на дейността на втория реактор, като в понеделник за тази цел военните взривиха скала в реката, която ограничаваше притока на вода към канала, служещ за охлаждане на атомната електроцентрала.