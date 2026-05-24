Теч на опасен химикал в Калифорния заплашва с мощна експлозия

Г убернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение в окръг Ориндж поради риск от експлозия след теч от резервоар за химикали в района на Лос Анджелис, съобщи ДПА.

Властите бяха мобилизирани повече от 24 часа и работеха за ограничаване на риска, публикува Нюсъм в „Екс“.

Мярката позволява на Калифорния да потърси федерална помощ от Вашингтон.

Десетки хиляди жители на района бяха посъветвани да напуснат домовете си, като около 40 000 се вслушаха в призива да прекарат нощта в хотели, в колите си или в евакуационни центрове.

Теч на опасно химическо вещество наложи евакуацията на близо 40 000 души в Калифорния

Резервоарът, съдържащ близо 130 000 литра, се намира в предприятие на аерокосмическа компания в Гардън Гроув, югоизточно от Лос Анджелис. Той съдържа метилметакрилат, токсичен и запалим химикал, използван в производството на пластмаси. Рискът от масивен теч или експлозия все още не е овладян, съобщават медиите.

Говорителят на пожарната служба на окръг Ориндж Крейг Кови заяви, че по-ранните съобщения, че съдържанието се е охладило, намалявайки опасността от експлозия, са се оказали неверни, след като дрон е измерил външната температура. Той добави, че пожарникарите са преценили, че температурата всъщност се е повишила значително.

„Екипът се е стремил да предотврати експлозията на резервоара“, каза той.

Authorities in Southern California on Friday were racing to figure out how to prevent the explosion of a storage tank that has been leaking a hazardous chemical, as some 40,000 people were under evacuation orders in the area.



READ MORE: https://t.co/CDyBtGKg14 pic.twitter.com/lS7zZwEX3N — Las Vegas Review-Journal (@reviewjournal) May 23, 2026

Какво е Метилметакрилат?

Метилметакрилат (ММА) е органично химично съединение с химична формула CH₂=C(CH₃)COOCH₃. Той е метилов естер на метакриловата киселина и представлява безцветна, летлива течност с характерна остра, леко сладка миризма. ММА е основен мономер, което означава, че е градивна единица, която може да се полимеризира (да се свързва многократно със себеподобни молекули) за образуване на дълги вериги от полимер. В този конкретен случай полимерът е полиметилметакрилат (PMMA), който е известен още като акрилно стъкло или плексиглас.

Историческият произход на метилметакрилата е тясно свързан с развитието на акрилатната химия. Метакриловата киселина, предшественик на ММА, е синтезирана за първи път през 1865 г. от германския химик Хайнрих фон Файт. Той е получил киселината чрез реакция на ацетон с циановодород, последвана от хидролиза. Индустриалното производство на метилметакрилат започва в началото на 20-ти век, но получава значителен тласък през 30-те години, когато са открити и разработени методите за производство на полиметилметакрилат и неговите многобройни практически приложения. Дълго време основният промишлен метод за производство на ММА е бил ацетон-цианхидриновият процес, но днес се развиват и прилагат и по-екологични и икономически ефективни алтернативи.

Основното значение на метилметакрилата произтича от способността му да полимеризира до полиметилметакрилат (PMMA). PMMA е прозрачен термопластичен полимер, който се отличава с изключителна оптична чистота (дори по-добра от тази на стъклото), леко тегло, висока устойчивост на удар и атмосферни влияния, както и с лесното си оцветяване и обработка. Тези предимства го правят предпочитан материал пред традиционното силикатно стъкло в множество приложения, а също и алтернатива на други пластмаси, когато е необходима висока прозрачност и повърхностна твърдост.

PMMA намира изключително широко приложение в различни индустрии. Той се използва за производство на оптични лещи, дисплеи (за смартфони, телевизори), осветителни тела, рекламни табели, витрини и покривни материали. В автомобилната промишленост се използва за фарове и стопове, а в авиацията – за прозорци на самолети. В медицината PMMA е ключов компонент на костни цименти, интраокулярни лещи за корекция на катаракта и за изработка на дентални протези. Освен това, метилметакрилатът се използва в състава на бои, лакове, лепила и като свързващо вещество за различни композитни материали и подови покрития. Той може да бъде използван и като съмономер с други акрилати и метакрилати за модифициране на свойствата на крайните полимери, придавайки им специфични характеристики като гъвкавост, устойчивост на топлина или химикали.

Въпреки своята изключителна полезност, метилметакрилатът е съединение, което изисква внимателно боравене. Той е запалим и при излагане може да предизвика дразнене на кожата, очите и дихателните пътища. Поради тези причини, при работа с ММА е важно да се спазват строги мерки за безопасност, включително използване на лични предпазни средства и осигуряване на адекватна вентилация. Глобалното производство на метилметакрилат е значително, което подчертава неговата ключова и незаменима роля в съвременната промишленост за производство на пластмаси и полимерни материали.