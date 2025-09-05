"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ

Г енералният директор на руската държавна ядрена корпорация "Росатом" Алексей Лихачов заяви тази сутрин, че корпорацията му е готова да обсъди с американската компания "Уестингхаус" въпроса за ядреното гориво в украинската Запорожка атомна електроцентрала, съобщи агенция РИА Новости.
През юни Русия поиска от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да посредничи между Москва и Вашингтон за разрешаване на въпроса какво да се прави с американското ядрено гориво, съхранявано в украинската атомна електроцентрала, контролирана сега от руските сили, отбелязва Ройтерс.
Според Лихачов компанията "Уестингхаус" и американски официални представители в областта на енергетиката по-рано са повдигнали пред Русия въпроси, свързани с интелектуалната собственост, по повод на проблема с горивото.
