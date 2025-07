МААЕ: Иран изразява готовност за подновяване на ядрените преговори

И ран изрази готовност да възобнови обсъжданията на техническо ниво по ядрената си програма с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), съобщи днес ръководителят на агенцията Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс.

МААЕ настоява да бъде позволено възобновяването на инспекциите след израелските и американските удари миналия месец, които имаха за цел унищожаването на иранската ядрена програма и отнемане на капацитета ѝ за създаване на ядрено оръжие.

