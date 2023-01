Рон Джеръми има тежка деменция, няма да бъде съден за сексуални престъпления

А мериканският порноактьор Рон Джеръми, който е обвинен за изнасилвания и сексуални нападения над 21 жени, някои от които са били малолетни при инцидентите, не подлежи на съдебен процес заради тежкото си здравословно състояние, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Решението е на съдията от Лос Анджелис Роналд Харис, който трябваше да се произнесе дали Джеръми може да бъде изправен пред Темида. Позовавайки се на доклади на прокурорите и на защитата, той преценява, че Рон Джеръми не може да бъде съден, тъй като има тежка демеция и "нелечимо нервно-когнитивно влошаване" на здравословното състояние.

