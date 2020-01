Актьор, снимал с Ал Пачино и Джони Деп, в „18% сиво“

У твърдени европейски актьори взимат участие в най-новия филм на Виктор Чучков – син, „18% сиво“, по едноименната книга на Захари Карабашлиев. Сред тях е ветеранът на британската театрална сцена, Рон Кук, който има и 94 роли в киното сред които участва в заглавия като сериалът „Чернобил“ на Йохан Ренк, „Венецианският търговец“ където си партнира с Ал Пачино и Джеръми Айрънс, „Шоколад“ с участието на Джони Деп и Жулиет Бинош, „Тайни и лъжи“ и „Topsy Turvey“ на Майк Лей и много други.

„Рон е разнообразен и многолик актьор. Много сме щастливи, че прие да вземе участие във филма. Самият той споделя, че с всяка следваща роля успява да изненада дори себе си, сигурен съм, че с ролята си на Чарли ще изненада и зрителите“, споделя Виктор Чичков – син.

„На първо четене сценарият ме привлече с чистия интерес, който събуди в мен, да разбера какво се е случило и какво се случва на Зак и Стела. И докъде ще доведе това. Смятам, че филмът говори на аутсайдерите. На тези, които са изгубени по толкова много различни начини. Това реално сме всички ние в един или друг момент от животите си. Харесвам начина, по който сценарият се разгръща между настоящето и миналото, постепенно въвличайки и разкривайки чрез свoята странна и любопитна Одисея. Наслаждавах се на това да играя Чарли. И двамата сме деца на 60-те. Дали той е гадател-аматьор, който разпознава състоянието на Зак, или просто един самотен и емоционално повреден алкохолик?“, разказва повече за ролята си Рон

„Снимахме със страхотни европейски актьори, които са големи имена в държавите си и не приемат всяка роля. Щастливи сме, че харесаха сценария и проекта и се включиха в него. Историята на филма се развива в Европа, главният герой преминава през няколко държави и държахме хората които среща Зак да са автентични. В следващите седмици ще представим и останалите ни актьори, които също са адски интересни“, споделя Борислав Чучков, продуцент.

За филма:

Следвайки своята мечта, влюбените Захари и Стела се преместват от Варна в Лондон. Но оцеляването в новата страна не е толкова лесно, и когато жена му го напуска, Захари се отправя на лудо пътешествие от Лондон до Берлин, по време на което среща поредица от необикновени хора. Това е пътуване, което разкрива истината за неговата изгубена любов, и в крайна сметка го довежда до неудобни открития за самия него.

„18% СИВО“

(България, Германия, Северна Македония, Сърбия, Белгия)

Продуцент: Чучков Брадърс

Копродуценти: Ostlicht Filmproduktion, Sektor Film, Cinnamon Films, Raised by Wolves

Режисьор: Виктор Чучков – син

Сценарий: Хилари Нориш, Доля Гавански, Захари Карабашлиев

Оператор: Ненад Бороевич

Музика: професор Виктор Чучков

Филмът е реализиран с подкрепата на Националния Филмов Център, Българската Национална Телевизия, MDM Mitteldeutsche Medienforderung , Филмова Агенция на Северна Македония , Община Варна, Сръбски Филмов Център, Tax Shelter of the Belgian Government via Belga Films Fund, Програма Медия на Европейския съюз, Столична община, Първа Инвестиционна Банка, ресторант La Branchie, Dentsu Лegis Network, JCDecaux Image и Bulgaria Air.

„18% сиво“ е медийно подкрепен от NOVA като част от дългосрочната кампания „NOVA подкрепя българските филми“. Излиза по кината от 24-и януари.