Роботите заплашват една четвърт от работните места в света

Н апредъкът на роботиката и технологиите за изкуствен интелект заплашва близо една четвърт от глобалната работна сила с безработица, съобщава „Блумбърг”.

В доклад, публикуван във вторник, икономистите Зиад Дауд и Скот Джонсън посочват, че вероятно около 800 милиона души са изправени пред риск да останат без работа заради текущата в момента технологична революция.

Роботи се включиха в борбата с коронавируса в Тайланд

Работещите в страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, Чехия, Словакия и Япония са най-уязвими.

Хората на 25 г. никога няма да имат сигурна работа

Причината е, че в техните икономики голяма част от заетите изпълняват основно прости, рутинни дейности и лесно да бъдат заменени от машини. Освен това от новите технологии е заплашена голяма част от евтината работна ръка.

Защо японците не се страхуват от роботите

Тези процеси създават опасност от нарастване на неравенството на доходите.

ЕС обсъжда даване на "човешки права" на роботите

Докато преди се смяташе, че роботите заплашват предимно нискоквалифицирани работници, сега се вижда, че те заместват хората на всякакви позиции, които изискват повторение на прости механични стъпки. Такива служители често попадат в средата на разпределението на доходите, което води до ефект на поляризация.

Мъск: Хората подценяват изкуствения интелект

Не всички новини обаче са лоши. Някои от най-изложените на опасност страни също имат бързо застаряващо население, което означава, че с новите технологии ще могат да се справят с растящия недостиг на работна ръка, предизвикан от демографските процеси.

#DailyDataPoint: Robots encroach on up to 800 million jobs around the world (via @ZiadMDaoud & @sjinlondon) https://t.co/NgNbwt1Wr2 pic.twitter.com/TBUXtcFXPV