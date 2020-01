Защо японците не се страхуват от роботите

З ападът обикновено възприема роботите и изкуствения интелект като заплаха, но Япония има по-философски възгледи, създали сложните отношения на страната с машините, пише BBC.

В 400-годишен будистки храм посетителите могат да бродят сред тихи каменни градини, да изпият спокойно чаша чай и да получат будистки откровения от необичаен свещеник - андроида на име Миндар. Той има спокойно лице и неутрално излъчване, не е нито стар, нито млад. Освен реалистичната кожа, покриваща лицето и горната част на тялото му, изглежда като недовършен "работен модел" с кабели и машинни части на показ. Той проповядва в Япония, в красивия храм Кодай-джи в Киото.

Японците отдавна са известни като нация, която прави и приема хуманоидни роботи по-ентусиазирано от всяка друга. Макар в чужбина репутацията на тези машини често да е преувеличена, в нея има нещо вярно.

