Бразилската актриса Луселия Сантос не стана депутат, обеща да се бори

Л уселия Сантос, позната на българския зрител като главната героиня в телевизионния сериал „Робинята Изаура“, не е избрана за депутат в долната камара на бразилския парламент.

В Бразилия се проведоха избори не само за президент на страната, но и за депутати и губернатори.

Сантос, която е привърженик на кандидата за президент Луис Инасио Лула да Силва, се кандидатира за депутат от щата Рио де Жанейро. Тя се бори за опазването на околната среда и региона на Амазонка, за защита правата на коренното население на Бразилия и за развитието на културата.

