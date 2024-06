Рюте за НАТО: Алиансът ще остане крайъгълен камък на нашата колективна сигурност

"За мен е изключителна чест да бъда назначен за генерален секретар на НАТО. Алиансът е и ще остане крайъгълен камък на нашата колективна сигурност. Ръководенето на тази организация е отговорност, която не приемам леко".

Това написа в социалната мрежа Х новоназначеният генерален секретар на НАТО Марк Рюте заяви.

Het is een enorme eer benoemd te worden tot secretaris-generaal van de NAVO. Het bondgenootschap is en blijft de hoeksteen van onze gezamenlijke veiligheid. Het leiden hiervan is een verantwoordelijkheid die ik niet licht opvat. Grote dank aan alle bondgenoten voor hun…