Клаус Йоханис оттегли кандидатурата си за генерален секретар на НАТО

Р умънският президент Клаус Йоханис информира днес Върховния съвет за национална отбрана, че е уведомил съюзниците от НАТО в края на миналата седмица за оттеглянето на кандидатурата си за поста генерален секретар на НАТО, предаде Аджерпрес

"Президентът Клаус Йоханис поиска от членове на Съвета да се произнесат за кандидатурата на Марк Рюте за поста генерален секретар на НАТО и те се обявиха за подкрепата от страна на Румъния на кандидатурата на нидерландския премиер", се посочва в съобщение на Президентската администрация.

Формулировката за членството на Украйна в НАТО предизвика разногласия в Алианса

Румънският президент съобщи, че се включва в надпреварата за генерален секретар на НАТО на 12 март.

"Реших да вляза в надпреварата за поста генерален секретар на НАТО. (...) В момента Румъния е уважаван член на НАТО и ЕС чрез нашата външна политика и политика на сигурността. Мисля, че (сега) е моментът Румъния да се ангажира с по-голяма отговорност в ръководните структури на НАТО", посочи държавният глава на пресконференция тогава.

По-рано тази седмица Йоханис съобщи, че на днешното заседание на Върховния съвет за национална отбрана (CSAT) ще представи позицията си по отношение на кандидатурата си.

