Свят

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте на визита в Киев

Посещението му идва в момент на засилени руски атаки и продължаващи дискусии за подкрепата на Алианса към Украйна

3 юни 2026, 11:59
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте на визита в Киев
Източник: AP/БТА

Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев, съобщи украинската държавна железопътна компания „Укрзализниця“, цитирана от Ройтерс.

„Днес имаме удоволствието да посрещнем генералния секретар на НАТО Марк Рюте на Централната железопътна гара в Киев“, написаха от компанията в публикация в Telegram. Към съобщението бяха публикувани и снимки от пристигането на ръководителя на Алианса в украинската столица.

Към момента не се съобщават подробности за програмата на посещението, но се очаква Рюте да проведе срещи с украинския президент Володимир Зеленски и представители на украинското правителство. Сред основните теми вероятно ще бъдат военната помощ за Украйна, укрепването на противовъздушната отбрана и дългосрочните гаранции за сигурност на страната.

Посещението се осъществява на фона на продължаващата повече от четири години война, започнала след пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. През последните месеци украинските власти многократно отправят призиви към западните си партньори за ускоряване на доставките на оръжие, системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси.

Марк Рюте пое поста генерален секретар на НАТО през октомври 2024 г., наследявайки Йенс Столтенберг след десетгодишното му управление на Алианса. Бившият министър-председател на Нидерландия нееднократно е заявявал, че подкрепата за Украйна остава един от основните приоритети на НАТО.

От началото на войната Алиансът засили военното си присъствие по източния фланг и увеличи помощта за Киев чрез обучение на украински военнослужещи, координация на военни доставки и предоставяне на различни форми на логистична подкрепа. Въпреки че НАТО не участва пряко в конфликта, страните членки са сред най-големите донори на военна и финансова помощ за Украйна.

Визитата на Рюте идва и в период на засилена дипломатическа активност около войната. През последните седмици западните съюзници обсъждат нови механизми за подкрепа на украинската армия, както и възможностите за укрепване на отбранителните способности на страната в дългосрочен план.

Киев продължава да настоява за по-тясно сътрудничество с НАТО и за ясен път към бъдещо членство в Алианса. Макар държавите членки да подкрепят евроатлантическите стремежи на Украйна, въпросът за присъединяването остава обвързан с развитието на войната и бъдещите решения на съюзниците.

Очаква се след срещите в Киев да бъдат направени официални изявления относно резултатите от разговорите и следващите стъпки в сътрудничеството между НАТО и Украйна.

Източник: Деяна Христова, БТА    
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