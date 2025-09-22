Великобритания в ООН: Русия рискува конфронтация с НАТО

В ъншният министър на Великобритания днес предупреди Русия, че нарушаването на въздушното пространство на страни от НАТО създава риск от пряк въоръжен конфликт.

Ивет Купър подчерта, че алиансът е готов да защити въздушното си пространство.

"Вашите безразсъдни действия рискуват да доведат до пряка въоръжена конфронтация между НАТО и Русия", каза Купър пред Съвета за сигурност на ООН.

"Нашият алианс е отбранителен, но не се заблуждавайте, ние сме готови да защитим въздушното пространство и територията на НАТО," добави Купър.