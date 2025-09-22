Свят

Великобритания в ООН: Русия рискува конфронтация с НАТО

Премиерът подчерта значението на стратегическите отношения с Юта

22 септември 2025, 19:31
Великобритания в ООН: Русия рискува конфронтация с НАТО
Източник: iStock/GettyImages

В ъншният министър на Великобритания днес предупреди Русия, че нарушаването на въздушното пространство на страни от НАТО създава риск от пряк въоръжен конфликт.

Ивет Купър подчерта, че алиансът е готов да защити въздушното си пространство.

"Вашите безразсъдни действия рискуват да доведат до пряка въоръжена конфронтация между НАТО и Русия", каза Купър пред Съвета за сигурност на ООН.

"Нашият алианс е отбранителен, но не се заблуждавайте, ние сме готови да защитим въздушното пространство и територията на НАТО," добави Купър.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Русия НАТО Великобритания
Последвайте ни
Протести блокираха

Протести блокираха "Цариградско шосе" в София

Откриха тяло на човек на екопътека „Невястата“ край Смолян

Откриха тяло на човек на екопътека „Невястата“ край Смолян

Желязков в ООН: България е застъпник за мир, основан на правата на човека и върховенството на закона

Желязков в ООН: България е застъпник за мир, основан на правата на човека и върховенството на закона

Русия обвини Естония

Русия обвини Естония

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

pariteni.bg
Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 6 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 6 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 6 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 6 дни

Виц на деня

– Защо пиете толкова ракия? – Докторът ми каза да стоя далеч от болестите. А спиртът дезинфекцира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Взрив на газова бутилка разтърси блок в Русе

Взрив на газова бутилка разтърси блок в Русе

България Преди 1 час

Има пострадал човек

Руската армия се изтегли от Беларус

Руската армия се изтегли от Беларус

Свят Преди 3 часа

Маневрите „Запад“ според Кремъл са включвали около 100 000 военнослужещи

,

Лесни домашни кроасани със сладко - без мая, без бакпулвер

Любопитно Преди 5 часа

Кроасани с конфитюр могат да се приготвят дори без мая и бакпулвер

Русия разположи в Мали най-големия транспортен хеликоптер в света

Русия разположи в Мали най-големия транспортен хеликоптер в света

Свят Преди 5 часа

Основната отличителна черта на Ми-26 е уникалната му товароподемност

Пожар гори край селата Левски и Попинци, пътят е затворен

Пожар гори край селата Левски и Попинци, пътят е затворен

България Преди 5 часа

Обходният маршрут за леки автомобили е през село Попинци по общински път до селата Свобода – Цар Асен – Черногорово – Пазарджик и обратно

Бившият зам.-кмет на Варна отрича да е уличавал Благомир Коцев в престъпление

Бившият зам.-кмет на Варна отрича да е уличавал Благомир Коцев в престъпление

България Преди 6 часа

"Вече заявих, че показанията ми пред КПК са дадени под натиск и заплахи", повтори Диан Иванов

Европрокуратурата повдигна обвинение за измама с европейски средства в София

Европрокуратурата повдигна обвинение за измама с европейски средства в София

България Преди 6 часа

Става дума за обществена поръчка, чийто старт е даден от Българската агенция по заетостта

Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното

Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното

Любопитно Преди 6 часа

За първи път от 2010 година страната ни се класира сред най-добрите осем отбора на планетата

Трима получиха шанс за нов живот благодарение на донорска ситуация в Пловдив

Трима получиха шанс за нов живот благодарение на донорска ситуация в Пловдив

България Преди 6 часа

Органите на 41-годишен мъж спасиха пациенти в България и Румъния

Какво се случва, ако ядете твърде много протеини

Какво се случва, ако ядете твърде много протеини

Любопитно Преди 7 часа

Социалните медии са пълни с хора, които ви призовават да консумирате повече протеини, включително чрез добавки като протеинови шейкове

Израел отвори отново важен граничен пункт с Йордания

Израел отвори отново важен граничен пункт с Йордания

Свят Преди 7 часа

Той беше затворен, след като йордански шофьор на камион откри огън на обекта, убивайки двама израелски военни

Кола блъсна и уби мъж на пътя Рила - Кочериново

Кола блъсна и уби мъж на пътя Рила - Кочериново

България Преди 7 часа

Пробите за алкохол и наркотици на шофьорката са отрицателни

Мадуро отхвърли обвиненията в трафик на наркотици, покани Тръмп на диалог

Мадуро отхвърли обвиненията в трафик на наркотици, покани Тръмп на диалог

Свят Преди 7 часа

Венецуелският президент изпрати писмо до американския си колега

<p>Огнен гняв: Вулкан в Индонезия изригна няколко пъти (ВИДЕО/СНИМКИ)</p>

Огнен гняв: Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна няколко пъти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 7 часа

Властите обявиха най-висока степен на опасност

Снимката е илюстративна

ЕС обяви официално, че е имало кибератака срещу европейски летища

Свят Преди 7 часа

Дейностите на летището в Берлин все още са затруднени

Изолирани и забравени: Как живеят хора в Приднестровието

Изолирани и забравени: Как живеят хора в Приднестровието

Свят Преди 8 часа

На територията на самопровъзгласилата се Приднестровска молдовска република има пет села, които все още са под молдовска администрация

Всичко от днес

От мрежата

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
1

Първите дни на есента - в плен на лятото

sinoptik.bg
1

Сергей Добрянов изкачи Черни връх хиляда пъти

sinoptik.bg

14-те най-добри секс съвета на всички времена

Edna.bg

Как се прави: Домашна лютеница

Edna.bg

НА ЖИВО: Ботев Враца срещу ЦСКА, "армейците" излизат 4-3-3

Gong.bg

Обрат остави много от съквартирантите извън Къщата на Big Brother

Gong.bg

Желязков пред ООН: България е застъпник за мир, основан на правата на човека и върховенството на закона

Nova.bg

Движението по "Цариградско шосе" при "Горубляне" възстановено след протести

Nova.bg