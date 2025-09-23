Свят

НАТО към Русия: Нашият ангажимент към член 5 е непоклатим

Съюзниците подчертаха, че няма да бъдат възпрени от подобни безотговорни действия и ще продължат трайната си подкрепа за Украйна

23 септември 2025, 16:05
НАТО към Русия: Нашият ангажимент към член 5 е непоклатим
Н АТО осъди остро навлизането на три руски изтребителя МиГ-31 в естонското въздушно пространство, определи действията на Москва като опасна ескалация и подчерта, че „ангажиментът към член 5 е непоклатим“, предаде БГНЕС.

„Върховният главнокомандващ на обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SACEUR) информира Северноатлантическия съвет за инцидента, при който три въоръжени руски самолета МиГ-31 са навлезли в естонското въздушно пространство за повече от десет минути. НАТО реагира бързо и решително – съюзнически изтребители бяха вдигнати по тревога, за да ги прехванат и изведат. Това нарушение е част от по-широк модел на все по-безотговорно поведение от страна на Русия. Това е вторият случай само за две седмици, в който Северноатлантическият съвет се събира по член 4“, заявиха от алианса.

Свалянето на руски МИГ в небето остава опция за НАТО

На 10 септември съюзниците проведоха консултации след масово нарушение на полското въздушно пространство от руски дронове. Други съюзници – включително Финландия, Латвия, Литва, Норвегия и Румъния – също наскоро преживяха подобни инциденти. НАТО изразява пълна солидарност с всички държави, чието въздушно пространство е било нарушено.

„Русия носи пълната отговорност за тези действия, които са ескалационни, крият риск от погрешни изчисления и застрашават човешки животи. Те трябва незабавно да спрат“, се казва в позиция, подкрепена от държавите членки.

НАТО подчерта, че отговорът на безразсъдните действия на Русия ще остане твърд. На 12 септември бе стартирана операция „Eastern Sentry“, която цели укрепване на присъствието на алианса по целия източен фланг. Ще бъдат подсилени способностите за възпиране и отбрана, включително чрез по-ефективна противовъздушна защита:

Русия твърди, че НАТО планира „десант“ в Украйна и „окупация“ на Молдова

„Русия не бива да се съмнява: НАТО и съюзниците ще използват, в съответствие с международното право, всички необходими военни и невоенни инструменти, за да се защитим и да възпрем всяка заплаха, откъдето и да идва. Нашият ангажимент към член 5 е непоклатим.“

Съюзниците подчертаха, че няма да бъдат възпрени от подобни безотговорни действия и ще продължат трайната си подкрепа за Украйна, чиято сигурност е ключова за сигурността на целия алианс и която има пълното право на самозащита срещу „жестоката и непредизвикана война на агресия от страна на Русия“.

