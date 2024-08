"Рисувах собствената си реалност": Трагичната история на великата Фрида Кало

М агдалена Кармен Фрида Кало Калдерон, по-известна като Фрида Кало, е родена на 6 юли 1907 г. в Койоакан, Мексико Сити. Тя е призната за една от най-влиятелните мексикански художнички в историята.

Фрида Кало създава 150 произведения, чрез които разказва трудния си живот, който е белязан от болест и ужасен инцидент, както и от връзката ѝ с Диего Ривера, нейната политика, феминизъм и любовта ѝ към културата.

Започва да се занимава с рисуване на 18 години. Преди това тя се интересува повече от спорт, в опит да възстанови здравето си от тежкия полиомиелит, от който страда като дете.

Поради заболяването си Фрида била принудена да прекарва дълги периоди от време в леглото, което води до това, че десният ѝ крак бил много по-тънък от левия.

На 18-годишна възраст Фрида претърпява трагичен инцидент. Автобусът, в който пътувала, бил блъснат от трамвай. Тя била сериозно ранена, с няколко счупени кости и наранявания на гръбначния мозък, които я принудили да остане неподвижна в леглото няколко месеца.

Именно тогава баща ѝ я насърчава да рисува, за да насочи енергията си към изкуството и творчеството, докато изживява дългото си възстановяване.

Фрида Кало не можела да ходи няколко месеца и трябвало да претърпи тридесет и две операции. Тя имала специален статив, който я улеснявал да рисува от леглото си, както и огледало, поставено върху леглото, за да се вижда и да улеснява автопортретите си.

„Изобразявам себе си, защото прекарвам много време сама и защото съм субектът, който познавам най-добре“, казва тя.

Нейният стил на обличане е белязан с дълги мексикански поли, които покривали краката ѝ, цветни панделки, цветя, колиета и обеци, които възхвалявали мексиканското изкуство и култура.

Фрида Кало постъпва в Националното подготвително училище на Мексико Сити, престижна институция, където започва да посещава често политически, артистични и интелектуални среди. Чрез кубинския комунист Хулио Антонио Мела и фотографката Тина Модоти тя влиза в контакт с художника Диего Ривера.

"They will call you "crazy" because you are, because you were born with the gift of seeing things differently and that scares them.

Frida Kahlo#sundayvibes pic.twitter.com/s9HB4yklQq