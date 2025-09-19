Нова ера в медицината: Изкуствен интелект вече подмладява клетки

И зкуственият интелект се простира отвъд писането на код, генерирането на изображения или композирането на музика - сега той навлиза в нашите клетки, пише NDTV.

В революционно съобщение, OpenAI разкри сътрудничество със стартъпа от Силициевата долина Retro Biosciences, което доведе до създаването на GPT-4b micro, специализиран изкуствен интелект, обучен изключително върху протеинови последователности, биологична литература и 3D молекулярни структури.

За разлика от традиционните чатботове, GPT-4b micro е проектиран да препроектира протеини, които са от основно значение за регенеративната медицина. Изследователите са внедрили системата в смело предизвикателство: преосмисляне на факторите Яманака, набор от протеини, удостоени с Нобелова награда за способността им да препрограмират възрастни клетки обратно в стволови клетки.

В публикация в блога си OpenAI заяви: „Развълнувани сме да споделим, че успешно използвахме GPT-4b micro, за да проектираме нови и значително подобрени варианти на факторите Яманака, набор от протеини, които доведоха до Нобелова награда за ролята им в генерирането на индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSCs) и подмладяващи клетки. Те са използвани и за разработване на терапевтични средства за борба със слепотата (отваря се в нов прозорец), обръщане на диабета (отваря се в нов прозорец), лечение на безплодие (отваря се в нов прозорец) и справяне с недостига на органи (отваря се в нов прозорец).“

„In vitro, тези преработени протеини постигнаха повече от 50 пъти по-висока експресия на маркери за препрограмиране на стволови клетки в сравнение с контролите от див тип.“

Wow. This is HUGE



Scientists at RetroBiosciences and OpenAI (using GPT-4b micro – a new experimental biology LLM ) redesigned the Yamanaka factors (proteins that can "reset" cells to a younger state).



Their new versions work 50 times better (50x increase in reprogramming… https://t.co/taMBam4Jr8 pic.twitter.com/WX0x4BQ3eH — Dr Singularity (@Dr_Singularity) August 22, 2025

Резултатите изумиха и двата екипа. Генерирани от изкуствен интелект варианти на тези протеини значително превъзхождаха оригиналите в лабораторни тестове. Клетките, изложени на преработените фактори, показаха 50 пъти по-висока експресия на маркери на стволови клетки и поправиха уврежданията на ДНК значително по-бързо. По същество, създадените от изкуствен интелект протеини накараха стареещите клетки да се държат така, сякаш отново са млади, което е важна крачка към терапии, които един ден биха могли да забавят или дори да обърнат аспекти на човешкото стареене.

За изследванията на дълголетието и регенеративната медицина това бележи ключов момент, в който изкуственият интелект вече не е просто инструмент за анализ, а съавтор на биологични пробиви.