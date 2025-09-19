Любопитно

Нова ера в медицината: Изкуствен интелект вече подмладява клетки

Генерирани от AI протеини накараха стареещи клетки да се държат като млади в лабораторни условия

19 септември 2025, 06:43
Нова ера в медицината: Изкуствен интелект вече подмладява клетки
Източник: iStock

И зкуственият интелект се простира отвъд писането на код, генерирането на изображения или композирането на музика - сега той навлиза в нашите клетки, пише NDTV.

В революционно съобщение, OpenAI разкри сътрудничество със стартъпа от Силициевата долина Retro Biosciences, което доведе до създаването на GPT-4b micro, специализиран изкуствен интелект, обучен изключително върху протеинови последователности, биологична литература и 3D молекулярни структури.

За разлика от традиционните чатботове, GPT-4b micro е проектиран да препроектира протеини, които са от основно значение за регенеративната медицина. Изследователите са внедрили системата в смело предизвикателство: преосмисляне на факторите Яманака, набор от протеини, удостоени с Нобелова награда за способността им да препрограмират възрастни клетки обратно в стволови клетки.

В публикация в блога си OpenAI заяви: „Развълнувани сме да споделим, че успешно използвахме GPT-4b micro, за да проектираме нови и значително подобрени варианти на факторите Яманака, набор от протеини, които доведоха до Нобелова награда за ролята им в генерирането на индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSCs) и подмладяващи клетки. Те са използвани и за разработване на терапевтични средства за борба със слепотата (отваря се в нов прозорец), обръщане на диабета (отваря се в нов прозорец), лечение на безплодие (отваря се в нов прозорец) и справяне с недостига на органи (отваря се в нов прозорец).“ 

„In vitro, тези преработени протеини постигнаха повече от 50 пъти по-висока експресия на маркери за препрограмиране на стволови клетки в сравнение с контролите от див тип.“

Резултатите изумиха и двата екипа. Генерирани от изкуствен интелект варианти на тези протеини значително превъзхождаха оригиналите в лабораторни тестове. Клетките, изложени на преработените фактори, показаха 50 пъти по-висока експресия на маркери на стволови клетки и поправиха уврежданията на ДНК значително по-бързо. По същество, създадените от изкуствен интелект протеини накараха стареещите клетки да се държат така, сякаш отново са млади, което е важна крачка към терапии, които един ден биха могли да забавят или дори да обърнат аспекти на човешкото стареене.

За изследванията на дълголетието и регенеративната медицина това бележи ключов момент, в който изкуственият интелект вече не е просто инструмент за анализ, а съавтор на биологични пробиви.

Източник: NDTV    
Изкуствен интелект Регенеративна медицина Подмладяване на клетки Стволови клетки Протеиново инженерство Фактори на Яманака OpenAI Биологични пробиви Дълголетие GPT-4b micro
Последвайте ни

По темата

До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен

Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен

Експерт: Заплатите растат, но пазарът на труда се охлажда

Експерт: Заплатите растат, но пазарът на труда се охлажда

pariteni.bg
3-те най-популярни белгийски овчарки (СНИМКИ)

3-те най-популярни белгийски овчарки (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо винаги, когато спорим, аз трябва да съм този, който се извинява? – Защото си женен, миличък. Това е част от договора!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Звезда от „Приятели“ продава апартамента си в Манхатън за 1 млн. долара

Звезда от „Приятели“ продава апартамента си в Манхатън за 1 млн. долара

Любопитно Преди 37 минути

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Intel

Nvidia инвестира $5 млрд. в Intel и ще правят AI заедно

Технологии Преди 1 час

Сделката може да спаси Intel от крах

Автобус бутна пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

Автобус бутна пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

България Преди 9 часа

По непотвърдена информация в количката е имало 8-месечно бебе

Израелската армия започва удари срещу Южен Ливан

Израелската армия започва удари срещу Южен Ливан

Свят Преди 9 часа

Ливан призовава международната общност на помощ

Домашният алкохол вече само със собствена суровина, предлага законопроект

Домашният алкохол вече само със собствена суровина, предлага законопроект

България Преди 10 часа

Искат да забранят правенето на вино и ракия с грозде от пазара

Пожар пламна в София

Пожар пламна в София

България Преди 11 часа

Огънят е в района на УМБАЛ "Света Анна"

Спасиха езерото Сребърна от пресъхване с 3 млрд. литра вода от Дунав

Спасиха езерото Сребърна от пресъхване с 3 млрд. литра вода от Дунав

България Преди 11 часа

Благодарение на операцията е предотвратено пресъхването на езерото в период на екстремно високи температури

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Свят Преди 12 часа

Според Тръмп за Украйна ще бъде намерено решение

<p>Tелевизионен гигант сподели списък с изисквания за Джими Кимъл</p>

Tелевизионен гигант сподели списък с изисквания за Джими Кимъл, за да го излъчва

Свят Преди 12 часа

Sinclair, която управлява 178 телевизионни станции в 81 пазара, заяви, че нейните филиали на ABC ще излъчат специална програма в памет на Чарли Кърк

Военен хеликоптер се разби в САЩ

Военен хеликоптер се разби в САЩ

Свят Преди 13 часа

Военните са загубили връзка с хеликоптер, заявиха от офиса на местната шерифска служба.

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

България Преди 13 часа

Предложението за промени беше внесено вчера

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

Свят Преди 13 часа

Зеленски: От началото на операцията са възвърнати 160 квадратни километра и седем населени места

Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болницата: "Обичам ви"

Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болницата: "Обичам ви"

Любопитно Преди 14 часа

„Най-трудната част от това е да бъдеш съден по начина, по който изглеждаш, вместо по начина, по който се чувстваш“

Желязков след вота на недоверие: Политиката не е сеене на омраза

Желязков след вота на недоверие: Политиката не е сеене на омраза

България Преди 14 часа

Мястото на дебата е в парламентарната зала, подчерта премиерът

Пеевски след вота на недоверие: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

Пеевски след вота на недоверие: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

България Преди 14 часа

Пеевски: Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава

Арестуваха "Tinder измамник" от филм на Netflix, откраднал милиони долари

Арестуваха "Tinder измамник" от филм на Netflix, откраднал милиони долари

Свят Преди 14 часа

Той се представял за богат наследник на диамантен магнат в приложението за запознанства Tinder и измамвал жени да му заемат големи суми пари

Всичко от днес

От мрежата

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
1

Есента идва със слънце и летни температури

sinoptik.bg
1

16 млн. лева са щетите от пожара в Пирин

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 19 септември, петък

Edna.bg

Помните ли "Робинята Изаура"? Ето как изглежда тя днес (СНИМКИ)

Edna.bg

Витор Перейра преподписа с Уулвърхемптън въпреки последното място в Премиър лий

Gong.bg

Байерн Мюнхен загуби Йосиш Станишич поне за две седмици

Gong.bg

Есента идва със слънце и летни температури

Nova.bg

Дрон-дилемата пред САЩ: Защо най-модерната армия в света наваксва на съвременното бойно поле

Nova.bg