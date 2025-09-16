Свят

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Основната задача на Диела ще бъде да администрира търгове

16 септември 2025, 16:13
Американски сенатор отправи предупреждение към Унгария и Словакия заради покупките им на руска енергия

"Една от най-великите филмови звезди": Светът скърби за Робърт Редфорд
Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в Газа
Зловещите съобщения на Тайлър Робинсън преди убийството на Чарли Кърк може да разкрият предполагаемия му мотив
Тръмп пристига във Великобритания в "есента на недоволството"
Изявление на министъра на отбраната Израел Кац
Тръмп уволни Лиса Кук, но съдът я върна за ключова среща
Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

А лбания е първата страна в Европа, която назначи виртуален асистент с изкуствен интелект за държавен служител. Нейното име е Диела, което в превод от албански означава „слънце“. Заема поста министър на обществените поръчки, предава NOVA.

Основната задача на Диела ще бъде да администрира търгове, при които правителството сключва договори с частни компании. Също така, ще дава информация за административни услуги, а целта е да намали корупционният натиск и бюрокрацията. Aлбaнcĸoтo пpaвитeлcтвo обаче нe yтoчни ĸакъв ĸoнтpoл щe ce пpилaгa върху модела с изкуствен интелект, ĸaĸтo и ĸaĸви ca pиcĸoвeтe oт чoвeшка намеса.

Google инвестира 5 млрд. паунда в AI бъдещето на Великобритания

"Да, през добре изградената електронна система, каквато кабинетът на Албания има от известно време - изкустеният интелект може да администрира обществените поръчки", коментира в предаването „Твоят ден” по NOVA News експертът по киберсигурност Христиан Даскалов.  

По думите му администрирането на обществените поръчки е на най-ниските когнитивни нива – ниво на обработка и анализ на данни.

"Но това не го прави по-малко важно“, обясни експертът.  И подчерта, че именно на това ниво изкуственият интелект се справя отлично – трансформира данните в информация чрез добавяне на контекст и логическа обвързаност.

Според Даскалов рисковете от човешка намеса са много по-големи при човешки служители. И даде пример, че в България значителна част от търговете все още се провеждат на хартия, което създава множество възможности за манипулации, като неправомерно отваряне на оферти, подмяна на документи или субективна дисквалификация на кандидати.

Учени откриха причината защо AI халюцинира

„В момента в хартиената система рисковете са огромни. Една система с ИИ очевидно ги премахва“, категоричен е експертът.

Все пак, той призна, че и най-добрата електронна платформа не е напълно имунизирана срещу човешка намеса – например чрез умишлено настройване на параметрите за оценка на риска.

