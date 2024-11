Регулаторите в САЩ се опитват да "раздробят" Google

А мериканските регулаторни органи искат от федерален съдия “да раздроби” Google, за да попречи на компанията да продължи да смазва конкуренцията чрез доминиращата си търсачка, след като съдът установи, че през последното десетилетие тя е поддържала монополно положение.

Предложението за разделяне на компанията, представено в документ от 23 страници, подаден късно в сряда от Министерството на правосъдието на САЩ, призовава за мащабни наказания, които ще включват продажба на водещия в индустрията уеб браузър Chrome на Google и налагане на ограничения, които да попречат на Android да използва собствената си търсачка.

Продажбата на Chrome „трайно ще спре контрола на Google върху тази критична точка за достъп до търсене и ще даде възможност на конкурентните търсачки да получат достъп до браузъра, който за много потребители е врата към интернет“, твърдят юристите на Министерството на правосъдието в документацията си.

Въпреки че регулаторите не поискаха от Google да продаде и Android, те заявиха, че съдията трябва да изясни, че от компанията все пак може да се изиска да продаде операционната си система за смартфони, ако надзорната комисия продължи да вижда доказателства за неправомерно поведение.

Широкият обхват на препоръчаните санкции подчертава колко строго регулаторите, работещи под ръководството на администрацията на президента Джо Байдън, смятат, че Google трябва да бъде наказана след решението на окръжния съдия на САЩ Амит Мехта от август, което заклейми компанията като монополист.

U.S. Proposes Breakup of Google to Fix Search Monopoly



In a landmark antitrust case, the government asked a judge to force the company to sell its popular Chrome browser. pic.twitter.com/2Ai2CcK2hO — Vudi Xhymshiti (@VudiXhymshiti) November 21, 2024

Лицата, които ще вземат решения в Министерството на правосъдието след встъпването в длъжност на новоизбрания президент Доналд Тръмп през следващата година, може да не са толкова категорични.

Изслушванията в съда във Вашингтон относно наказанието на Google са насрочени за април, а Мехта се стреми да издаде окончателното си решение преди Деня на труда.

Ако Мехта приеме препоръките на правителството, Google ще бъде принудена да продаде 16-годишния си браузър Chrome в рамките на шест месеца след окончателното решение. Но компанията със сигурност ще обжалва всяко наказание, което може да удължи съдебната битка, която продължава вече повече от четири години.

Google нямаше незабавен коментар относно подаденото заявление, но и преди е твърдяла, че Министерството на правосъдието настоява за наказания, които далеч надхвърлят въпросите, разгледани в нейното дело.

Освен че иска отделянето на Chrome и ограничаването на софтуера на Android, Министерството на правосъдието иска съдията да забрани на Google да сключва сделки за много милиарди долари, за да наложи доминиращата си търсачка като опция по подразбиране в iPhone и други устройства на Apple. Той също така ще забрани на Google да дава предимство на собствените си услуги, като YouTube или наскоро стартиралата платформа за изкуствен интелект Gemini.

Чатбот с изкуствен интелект на Google каза на потребител „моля те, умри“ и „ти си загуба на време и ресурси"

Регулаторните органи искат също така Google да предостави лиценз за събиране на данни за индекса на търсене от запитванията на хората на своите конкуренти, за да им даде по-добри шансове да се конкурират с технологичния гигант.

По отношение на търговската част на търсачката си Google ще трябва да осигури по-голяма прозрачност за начина, по който определя цените, които рекламодателите плащат, за да бъдат включени в горната част на някои целеви резултати от търсенето.

Предпазливи към все по-широкото използване на изкуствен интелект от Google в резултатите от търсенето, регулаторите също така посъветваха Мехта да гарантира, че уебсайтовете ще могат да предпазват съдържанието си от техниките за обучение на Google с изкуствен интелект.

U.S. antitrust regulators seek to break up Google, force sale of Chrome browser https://t.co/zZsAKwcaP3 — TIME (@TIME) November 21, 2024

Ако мерките бъдат разпоредени, те заплашват да прекъснат дейността на бизнес, който се очаква да генерира над 300 млрд. долара приходи тази година.

Все още е възможно Министерството на правосъдието да смекчи опитите за разбиване на Google, особено ако Тръмп предприеме широкоочакваната стъпка да смени помощник-главния прокурор Джонатан Кантер, който беше назначен от Байдън да наблюдава антитръстовия отдел на агенцията.

Въпреки че делото срещу Google първоначално е заведено през последните месеци от първия мандат на Тръмп, Кантер ръководи високопрофилния съдебен процес, който завършва с решението на Мехта срещу Google.

The Department of Justice says that #Google must divest the Chrome web #browser to restore competition to the online search market, and it left the door open to requiring the company to spin out #Android, too @verge https://t.co/RiNR7fDsrR — Sharity (@Sharity) November 21, 2024

Работейки в тандем с председателя на Федералната търговска комисия Лина Хан, Кантер зае твърда позиция срещу големите технологии, която предизвика други опити за репресии срещу мощни компании в индустрията като Apple и възпрепятства сключването на много бизнес сделки през последните четири години.

Наскоро Тръмп изрази опасения, че разпадането може да унищожи Google, но не уточни какви алтернативни наказания има предвид.

„Това, което можете да направите, без да я разбивате, е да се уверите, че тя е по-справедлива“, каза Тръмп миналия месец.

5 скрити трика на Google, за които вероятно не знаете

Мат Гаетц, бившият конгресмен от Републиканската партия, когото Тръмп номинира за следващия главен прокурор на САЩ, и преди е призовавал за разпадане на големите технологични компании.

На Гаетц му предстои трудно изслушване за утвърждаване.

Последното подаване на документи даде на Кантер и неговия екип последен шанс да изложат мерките, които според тях са необходими за възстановяване на конкуренцията в търсенето. Тя идва шест седмици след като правосъдието за първи път изказа идеята за разделяне в предварителния план на потенциалните санкции.

Предложението на Кантер обаче повдига въпроси за това дали регулаторните органи се стремят да наложат контрол, който да надхвърля въпросите, обхванати от миналогодишния съдебен процес и - в последствие - от решението на Мехта.

Забраната на сделките за търсене по подразбиране, за поддържането на които Google плаща повече от 26 милиарда долара годишно, е една от основните практики, които притесняват Мехта в решението му.

US will move to break up Google – Bloomberg



The Justice Department will reportedly seek a forced sale of the Chrome internet browser, according to the outlet.



This should only be the beginning. The AI part and their mobile phone Android operations must also be separated out. pic.twitter.com/Glg5aJj4S9 — Alternative News (@AlternatNews) November 20, 2024

Не е толкова ясно дали съдията ще приеме твърдението на Министерството на правосъдието, че Chrome трябва да бъде отделен от Google и или Android трябва да бъде напълно изолиран от търсачката.

Конкурентът на Google - DuckDuckGo, чиито ръководители свидетелстваха по време на миналогодишния процес, твърди, че Министерството на правосъдието просто прави това, което трябва да се направи, за да обуздае един нагъл монополист.

„Премахването на припокриващото се и широко разпространено незаконно поведение на Google в продължение на повече от десетилетие изисква нещо повече от договорни ограничения: то изисква набор от средства за защита, за да се създаде трайна конкуренция“, заяви в изявление Камил Базбаз, старши вицепрезидент по обществените въпроси на DuckDuckGo.

Опитът за разбиване на Google напомня за подобно наказание, наложено първоначално на Microsoft преди четвърт век след друг голям антитръстов процес, който завършва с решение на федерален съдия, че производителят на софтуер незаконно е използвал своята операционна система Windows за персонални компютри, за да задуши конкуренцията.

Апелативният съд обаче отмени заповедта, с която Microsoft щеше да бъде разбита - прецедент, който според много експерти ще накара Мехта да се въздържи да тръгне по подобен път и в случая с Google.

Припомняме и тази галерия от нашия архив:

* Във видеото: Тайните проекти на Google

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase