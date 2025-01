Знамената на Капитолия ще бъдат напълно издигнати в чест на Тръмп

З намената на Капитолия във Вашингтон ще бъдат издигнати на пълната си височина за встъпването в длъжност на Доналд Тръмп като президент на САЩ на 20 януари, съобщи председателят на Камарата на представителите - републиканецът Майк Джонсън, цитиран от ДПА.

House Speaker Mike Johnson said Tuesday that flags at the U.S. Capitol will fly at full-staff during President-elect Donald Trump's inauguration next week. https://t.co/E5j8sIaZDx