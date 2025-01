Джей Ди Ванс: Хората, извършили насилие по време на щурма срещу Капитолия, няма да бъдат помилвани

Б ъдещият вицепрезидент на САЩ Джей Ди Ванс каза, че хората, извършили насилие по време на щурма срещу Капитолия, „очевидно“ няма да бъдат помилвани, след като бъдещият президент Доналд Тръмп обеща да използва правото си за помилване за много от задържаните на 6 януари 2021 г., предаде Асошиейтед прес.

В интервю за телевизия „Фокс Нюз“ Ванс подчерта, че въпросът за помилването е „много прост“ и поясни, че онези, които са „протестирали мирно“ ще бъдат помилвани, а „ако сте извършили насилие в този ден, очевидно няма да бъдете помилвани“. По-късно той добави, че в някои случаи остава неясно дали е извършено насилие.

