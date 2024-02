Разузнавателен дрон засече НЛО над Украйна (ВИДЕО)

У краински войници смятат, че са забелязали дискообразно НЛО. Те са идентифицирали обекта с помощта на разузнавателен дрон, използван в битка, показва видео, разпространено в социалните мрежи, съобщава Newsweek.

Видеото е споделено от потребител в X с псевдоним "@albafella" , който често публикува актуална информация за продължаващата война в Украйна.

"Украинските защитници заснеха неидентифициран обект с форма на диск в зоната на бойните действия", заяви в сряда потребителят, който се описва като военен и политически блогър.

Дроновете, или безпилотните летателни апарати (БЛА), играят ключова роля по време на войната. Михайло Федоров, който е вицепремиер на Украйна по въпросите за иновациите в образованието, науката и технологиите и министър на цифровата трансформация, ръководи украинската програма за безпилотни летателни апарати от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

Правителството на Украйна стартира своята инициатива "Армия от дронове" и кампания за набиране на средства за закупуване на дронове за украинските отбранителни сили.

Daily Mail твърди, че първоначално се е сдобил ексклузивно с кадрите. Медията посочва, че те са заснети през февруари от 406-и батальон на Украйна с помощта на един от над 300-те квадрокоптерни дрона, използвани от киевските военни. Той е летял на повече от 500 метра над морското равнище, когато войниците са забелязали мистериозния обект, който според публикацията се е намирал на около 30 мили (малко над 48 км-бел.ред.).

