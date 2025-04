Хю Грант сподели за "зловещ" инцидент на летище "Хийтроу"

Х ю Грант сподели за „зловещо и обидно“ преживяване, което е имал по време на пътуване през летище „Хийтроу“ заедно със семейството си в петък, предаде Daily Mail .

Холивудският актьор, на 63 години, разкри, че децата му са били разпитвани от имиграционен служител.

Хю има пет деца от съпругата си, Анна Елизабет Еберщайн (46 г.) — Табита (13 г.), Феликс (11 г.), Джон (12 г.), Лулу (8 г.) и Блу (6 г.).

Звездата от “Дневникът на Бриджит Джоунс” има и две по-големи деца от бившата си партньорка Тинглан Хонг и по принцип избягва публичните прояви.

В публикация в платформата X (бившият Twitter) Хю написа:

„Току-що минахме през “Хийтроу” със съпругата и децата. Всички имаме една и съща фамилия (Грант) в паспортите си. Имиграционен служител започна разговор с децата ми, след което им прошепна: “Това ли са вашите майка и баща?” Обидно и зловещо!“

Въпреки че инцидентът се е случил на летище „Хийтроу“, имиграционните служители се назначават от Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство, а не от самото летище.

