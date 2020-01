Съобщиха подробности за инцидента с Коби Брайънт

Д анните за проследяване на полети показват, че хеликоптерът на Коби Брайънт, който загина, се е сблъскал с метеорологичните проблеми над зоологическата градина на града. Той е обиколил този район поне 6 пъти на много малка надморска височина - около 875 фута като може би пилотът е чакал мъглата да се изчисти.

Той се свързал с контролната кула на летище Бърбанк и там са били наясно, че машината обикаля около 15 минути. В крайна сметка хеликоптерът се е насочил на север по магистралата 118, преди да завие на запад, и започне да лети над магистралата 101 около Уудланд Хилс, Калифорния, съобщава Gong.bg

Загинаха легендата на НБА Коби Брайънт и дъщеря му

По-късно те се натъкват на още по-сериозна и тежка мъгла и хеликоптерът завива на юг.

Това е било критично решение, защото са се насочили към планински район. Пилотът внезапно и бързо се изкачил от около 1200 фута до 2000 фута. Малко след това се случва и трагедията при която хеликоптерът катастрофира в хълм и се запалва.

Светът скърби за Коби Брайънт

Общо девет души са загубили живота си при трагичния инцидент с хеликоптера на баскетболната легенда Коби Брайънт. Един от най-големите играчи в историята на този спорт загина, а с него от този свят си отиде и дъщеря му Джана.

Saddened to hear about the tragic demise of Kobe Bryant, his daughter Gianna & others on-board the helicopter.

My condolences to his family, friends and fans across the world. #KobeBryant pic.twitter.com/N8B4Tcr4KU