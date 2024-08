Разработиха гел за защита на сгради по време на горски пожари

И зследователи са разработили гел за пръскане, който създава щит за предпазване на сгради от щети от горски пожари и издържа по-дълго и е по-ефективен от съществуващите търговски варианти, съобщи "Сайънс дейли".

Климатичните промени са причина за по-горещи и по-сухи условия, в резултат на които горските пожари зачестяват и стават по-интензивни, а сезоните им - по-продължителни. През последните години катастрофални горски пожари унищожиха домове и инфраструктура, причиниха опустошителни загуби за хората, живеещи в засегнатите райони, и нанесоха щети на природните ресурси и икономиките. Поради тази причина се търсят нови решения за борба с горските пожари и за предотвратяване на причиняваните от тях щети.

Изследователи от Станфордския университет са разработили подсилен с вода гел, който може да се разпръсква върху домове и критична инфраструктура, за да ги предпазва от изгаряне по време на горски пожари.

Изследването, публикувано в сп. Advanced Materials, показва, че новите гелове издържат по-дълго и са значително по-ефективни от съществуващите търговски варианти.

"При типични условия на горски пожар сегашните подсилени с вода гелове изсъхват за 45 минути. Ние разработихме гел, който има по-широк прозорец на приложение. Можете да го напръскате много преди пожара и пак да се възползвате от предимствата на защитата - той ще работи по-добре, когато огънят дойде", казва водещият автор Ерик Апъл.

